У російському Липецьку атакували аеропорт: окупанти бідкалися про "дрони"

У Росії триває гарячий сезон "бавовни" та гучних вибухів. Цього разу було неспокійно у місті Липецьк.

Очевидці повідомляли, що там атакували місцевий аеропорт невідомі "дрони". Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.

Цікаво На тлі атак України: у Росії збільшився попит на засоби протидії БпЛА у 4 рази

У Липецьку атакували аеропорт

Російські пропагандисти писали, що нібито "дрон ЗСУ" спробував атакувати Міжнародний аеропорт Липецьк вночі 11 квітня. За словами росіян, цей літальний апарат буцімто придушили силами радіоелектронної боротьби на підльоті.

Окупанти цинічно зазначили, що безпілотник начебто запустили із Сумської області. Пропагандисти підкреслили, що найімовірніше, це "був дрон-камікадзе".

У Липецьку "дрон" атакував аеропорт: дивіться відео

Росіяни також зазначили, що цей "дрон" врізався в будівлю лікарні в селі Добре поблизу Липецька. За попередніми даними, цю будівлю будують уже три роки, а удар припав на терапевтичний корпус.



Внаслідок атаки постраждала будівля лікарні / Фото з російських телеграм-каналів

За даними окупантів, на місці також почалася пожежа, яку нібито оперативно загасили. Про жертв і постраждалих унаслідок "атаки" росіяни не повідомляли.

Вночі у Росії лунали вибухи у різних регіонах