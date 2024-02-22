У Липецьку чоловік гуляв з прапорами України та ЄС: про нього одразу донесли поліції

У російському Липецьку помітили чоловіками з "забороненою" на території країни-агресорки символікою. Він прогулювався з прапорами України та ЄС.

Місцеві одразу ж почали обурюватися та вимагати зняти це з рюкзака. Російський "патріот" навіть погрожував одразу піти до відділку.

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Прапори у Липецьку

На вулиці російського міста Липецьк чоловік прогулювався з нашивками у вигляді прапорів України та Європейського союзу на рюкзаку. Водночас це не лишилося без уваги "патріотично налаштованого" населення. Один з чоловіків почав знімати інцидент та вимагав зняти символіку.

Отакі кадри в нас тут гуляють по Липецьку. Напевно, це побратим Порошенка. Чудо, прапор зніми,

– коментував перехожий.

Водночас чоловік з прапорами відмовився знімати символіку, сказивши "патріоту", щоб той пішов геть. Останній образився та почав кричати вслід, що запам'ятав його – погрожував, що той опиниться у райвідділку поліції.

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Прапори та окупанти