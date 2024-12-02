Операцію готували пів року: як бійці ГУР планували зачистку понад 400 гектарів лісу під Липцями

У жовтні 2024 року спецпризначенці ГУР провели унікальну операцію та зачистили територію лісу в Харківській області. До її проведення захисники готувалися протягом 6 місяців – з травня по жовтень.

Ця зачистка зіграла важливу роль на полі бою, адже ворог відмовився від планів прориватися до Харкова. Про це розповіли учасники операції, мовиться в матеріалі 24 Каналу.

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Як спецпризначенці ГУР звільняли території на Харківщині

У травні 2024 року окупанти почали наступати у Харківській області. Головною метою російських загарбників було захопити якомога більше територій, щоб мати змогу обстрілювати Харків з артилерії.

Українські військові героїчно прийняли бій та зламали ворожі плани. Російська армія не змогла досягти значних просувань, а згодом – почала втрачати захоплені території. Так, 16 жовтня стало відомо про проведення спецоперації, під час якої вдалося завдати ворогу значних втрат та зачистити понад 400 гектарів лісу під Липцями Харківської області.

Головне управління розвідки розуміло плани ворога, тому спланувало операцію, яка б завадила окупантам просуватися. Хоча про операцію стало відомо у жовтні, проте її планування тривало протягом пів року. З травня по жовтень 2024 року розвідники вивчали російські позиції, збирали інформацію про логістику та командні пункти противника. Згодом деякі підрозділи ГУР почали підготовку до того, щоб російська армія опинилася у максимально некомфортних для себе умовах. Лише після цього почалася зачистка понад 400 гектарів лісу.

Боєць "Іноземного легіону" Мюрей розповів, що перед початком операції відбулося стандартне тренування з розгортання сил "на землі". Він наголосив, що в умовах війни ситуація змінюється чи не кожної хвилини, а на полі бою можуть виникнути проблеми. Втім, спецпризначенці готувалися до різних сценаріїв.

Тож ми привели хлопців у загальну готовність до бою, а в зоні операції почали залучати бійців у ролях, що не потребували безпосередньої участі у штурмових діях. Щоб вони з мінімальним ризиком для себе вивчили місцевість та зрозуміли всі ризики, з якими зіштовхнуться,

– поділився Мюрей.

Раніше стало відомо, що окупанти знову почали масований наступ на Харківщині. Втім, українські захисники завдали противнику суттєвих втрат та знищили багато одиниць техніки.