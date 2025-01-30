ЗСУ змогли відбити і тримають великими зусиллями: шокуючі кадри з розбитих Липців

Село Липці, розташоване в Харківській області на кордоні з Росією, колись було великою громадою. Нині там не залишилося жодного мешканця.

Кореспондентка Анна Черненко в ефірі 24 Каналу показала, як виглядає село Липці, що розташоване за 10 кілометрів від кордону з Росією. Село пережило окупацію, коли розпочалося повномасштабне вторгнення, а згодом було звільнене під час контрнаступу ЗСУ в Харківській області.

Дивіться також Чи окупована Дворічна на Харківщині: керівник ОВА пояснив, що відбувається

"У травні, коли Росія повторно почала наступ на Харківщину, ворог намагався знову його захопити. Але Сили Оборони зробили все можливе, щоб не допустити повторної окупації. Ви можете бачити, на що перетворилися Липці", – зазначила Анна Черненко.

Село Липці вщент зруйноване росіянами / 24 Канал

Не залишилось ні душі

До повномасштабного вторгнення в Липецькій громаді проживало понад 13 тисяч людей, а у самих Липцях десь близько 5 тисяч. Зараз не залишилося жодного мешканця. Ще у травні, перед другою спробою окупації Росією, у Липцях мешкало 200 людей.

Восени залишалося близько двох десятків. Тепер – жодного. Це зрозуміло: люди евакуюються, бо жити в таких умовах неможливо, небезпечно, і це реальна загроза для життя,

– додала Анна Черненко.

Житлові будинки перебували під сильними обстрілами / 24 Канал

На цій ділянці працює 13-та бригада НГУ "Хартія" та її розвідники. Вони виконують завдання у прифронтових районах, зокрема, використовуючи засоби радіоелектронної боротьби. Розвідник 13-ї бригади оперативного призначення НГУ "Хартія" Куз розповідає, що зараз росіяни зруйновали навіть міську лікарню, яка ще рік тому працювала.

Зараз навіть собаки сюди не заходять. Ми нещодавно заходили в лісосмугу – дуже багато було скидів. Раніше ми боялися артилерії й танків, а тепер – FPV-дронів і скидів. Дуже багато скидів. Нам потрібні РЕБи та їхнє правильне використання,

– пояснив Куз.

Під удар потрапила навіть сільська лікарня / 24 Канал

Він додав, що кожен вихід на зміну запам'ятовується. Найбільше – те, як побратими хвилюються. Рідні не знають усього, тому не переживають так сильно.

"А побратими знають усе: коли повертаєшся, тебе вже чекає їжа, нагріта вода, щоб скупатися. Кожен вихід – це лотерея. Навіть зараз ми начебто в безпечному місці, але починається обстріл – і все, ти вже герой", – сказав Куз.

Не відставати від війни

Він наголошує, що військовим потрібно постійно вчитися, бо інакше вони починають відставати від війни. Якщо боєць чогось не знає, цим може скористатися ворог. Усе, що надходить на фронт – РЕБи, рації, зброя – потрібно вивчати та освоювати.

"Ми слідкуємо, щоб новачки навчалися більше, цікавилися, постійно отримували нову інформацію та тренувалися – зі зброєю чи фізично. Потихеньку просуваємось уперед, б'ємо ворога. Працюємо, тримаємося", – підсумував Куз.