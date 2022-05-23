"Лише душі з пекла могли таке зробити": як виглядає Північна Салтівка у Харкові через війну

Житловий масив Північна Салтівка розташований на північному сході Харкова. З першого дня повномасштабної війни мешканці, які тут проживали, змушені були покинути рідні домівки через обстріли російськими окупантами.

Тут – десятки зруйнованих та пошкоджених багатоповерхівок, інших будівель та автівок. Як зараз виглядає Північна Салтівка – дивіться у фоторепортажі сайту 24 каналу.

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"Пр опускають тих мешканців, які тут прописані"

Молодший лейтенант 130-го батальйону ТрО міста Києва Сергій Пархоменко з позивним "Кубанець" розповів, що нині сюди пропускають тих мешканців, які тут прописані або мають право власності на квартири, куди вони хочуть потрапити. Людям дозволяють забрати власне майно. Водночас вони фіксують масштаби руйнувань, щоб потім мати шанс отримати відшкодування.

За його словами, протягом останніх днів повертається багато людей, щоб оглянути майно. Є багато зруйнованих та вигорілих квартир. Є будинки, які були повністю понівечені, є ті, де стався обвал.

Як виглядає Північна Салтівка / Фото Аліни Туришин, 24 канал:

Є й такі, які не підлягають відновленню та будуть знесені. Вони згоріли внаслідок влучання мін або снарядів реактивних систем залпового вогню. Люди, майно яких вціліло, забирають його. На жаль, фіксуються випадки й мародерства.

Сергій Пархоменко, Харків / Фото Аліни Туришин, 24 канал

Чоловік розповів, що війська Російської Федерації були витіснені до населеного пункту Липці. Тривають бойові дії в населеному пункті Тернова. Є частини кордону, які контролюються ЗСУ та прикордонними військами України. На Півночі від Харкова відбулося розмінування села Циркуни.

Знищено декілька десятків вибухових речей. Зараз там більш спокійно. Ще декілька днів тому прилітали ворожі міни, був мінометний обстріл в районі села Циркуни. Після того росіян відтіснили ЗСУ, зокрема, силами нашої артилерії,

– розповів він.

За словами Пархоменка, в районі Північної Салтівки вже почали працювати комунальні служби, розглядаються масштаби руйнувань. Води, газу та світла у будинках немає. Є багато квартир, де залишилися уламки ворожих снарядів. Є й нерозірвані снаряди. Тобто, тут ще працюватимуть сапери.

Територія Північної Салтівки ще не розмінована / Фото Аліни Туришин, 24 канал

Мешканець Північної Салтівки Денис розповів, що виїхав звідси 24 березня. Цілий місяць він жив під обстрілами, готуючи їжу на мангалі, що на балконі. Чоловік показав куточок у кімнаті, який залишився цілим. Однак тріщина розламала стіну. Тут стоять ікони й Біблія. ЇЇ чоловік бере до рук та посміхається. Лежать тут й медалі, які нагадують про перемоги з футболу, а також старий батьківський фотоальбом.

Мама попросила забрати фотографії. На них – мої батьки розписуються

– сказав він.

Денис, мешканець Північної Салтівки показав власну квартиру / Фото Аліни Туришин, 24 канал:

За словами чоловіка, в його квартирі мародерства не було. Все залишилося на своїх місцях. Солдати допомогли перенести йому речі в кімнату подалі від вікон, щоб нічого не загорілося і все збереглося.

Я виїхав 24 березня. В мене тиждень був стрес. Я переїхав в інший район і не міг повірити, що я звідси виїхав. Я не міг усвідомити, що тут було. Дуже важко. Колись тут народжувалися діти, а в один день замість трамваїв поїхали танки. Лише "душі з пекла" могли таке зробити,

– додав він.

Північна Салтівка, Харків / Фото Аліни Туришин, 24 канал:

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Квартира після попадання ворожого снаряду / Фото Аліни Туришин, 24 канал

Інший житель мікрорайону Микола розповів, що виїхав з Харкова до селища, коли почалася повномасштабна війна. Але російські окупанти "накрили" їх і там. Місяць жили у Полтаві. На Північну Салтівку приїхали, щоб забрати речі.

Я вірю, що Бог дасть нам щось краще. Я хочу бути оптимістичним та вірити,

– сказав він.

Микола розповів про життя після початку війни / Фото Аліни Туришин, 24 канал

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Володимир розповів, що вперше приїхав додому з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Вікон ніде немає. Рами теж повилітали. Приїхали сьогодні. Були за Харковом. Це просто жах. Це вже все. Я думаю, що цей дім ніхто вже відновлювати не буде – скрізь діри. Куди сюди повертатися і що тут буде? Довкола будинки в такому ж стані. Став безпритульним в 50 років. Жити нема де. Працював у Харкові. Роботи також немає,

– зауважив чоловік.

Місцеві мешканці забирають речі з квартир / Фото Аліни Туришин, 24 канал:

Світлана разом із чоловіком переїхала в Харків з Донецької області у 2014 році. Жінка розповіла, що їм доводилося два роки спати на підлозі. І недавно назбирали кошти на ліжка для дітей і купили.

Спальня вся згоріла. Слава Богу, вціліли дитячі ліжка, які ми тільки-тільки купили перед війною. Два роки спали на підлозі й нарешті назбирали дітям на ліжка. Купили й знову війна,

– сказала вона.

Північна Салтівка, Харків / Фото Аліни Туришин, 24 канал:

Олександр допомагає власному сину забрати речі. Чоловік розповів, що його дім повністю розбитий.

Воювати з дітьми, пенсіонерами, знищувати інфраструктуру можуть тільки нелюди. Тому, великий привіт "русскому міру", щоб їх на світі цьому більше не було ніколи. А нас не перемогти,

– сказав чоловік.

Нагадаємо, що російські окупанти вдень 22 травня знову обстріляли Київський район Харкова. Найактивніші бойові дії тривають на півночі і на північно-східному напрямку області.

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