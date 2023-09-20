Лише тоді буде повне припинення бойових дій: Зеленський закликав ООН до конкретних дій

Під час виступу на Раді безпеки ООН Володимир Зеленський закликав світових лідерів до реальних дій. Він також назвав умови для повного припинення бойових дій.

Президент України під час виступу наголосив, що ООН має своїми діями зупинити кровопролитну війну, яку розв'язала Росія. Ба більше, Зеленський підкреслив, що ООН повинна захищати принципи свого Статуту.

До теми Єдине джерело цієї війни – це Росія, – Зеленський виступив на Радбезі ООН

Українські солдати роблять кров'ю те, що має робити ООН

Свій виступ на засіданні Радбезу Зеленський почав із заклику ООН до реальних дій. Він наголосив, що Організація своїми голосуваннями й рішеннями має зупинити російську агресію.

Українські солдати зараз своєю кров'ю роблять те, що Рада Безпеки ООН має робити своїми голосуваннями: зупиняють агресію та захищають принципи Статуту ООН,

– наголосив Зеленський.

Президент України також назвав умови, за яких можливе повне припинення бойових дій:

повне виведення всіх російських військ і військових формувань, включно з Чорноморським флотом Росії, а також виведення всіх найманців і квазівійськових формувань Росії з усієї суверенної території України в межах міжнародно визнаних кордонів 1991 року;

повне повернення Україні ефективного контролю над усім нашим державним кордоном і виключною економічною зоною в Чорному та Азовському морях, а також у Керченській протоці.

"Лише виконання таких двох пунктів матиме результатом чесне, надійне й повне припинення бойових дій", – заявив Президент України.

Зеленський також заявив, що для реалізації Української формули миру, можливо, необхідно реформувати ООН. Втім, він закликає не боятися реформ й наголосив, що Україна спільно з членами ООН, які беруть участь у Формулі миру, готова працювати над відповідними проєктами резолюцій та поправок до Статуту ООН.

Візит Зеленського до США: коротко