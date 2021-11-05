Лише за останній тиждень жовтня: у РНБО зафіксували майже 34 тисячі кіберінцидентів

Упродовж 25 жовтня – 1 листопада в Україні відбулось 33 874 кіберінциденти. З них 25 240 – у державному секторі.

У Національному координаційному центрі кібербезпеки повідомили, що у приватному секторі також виявили 8634 кібератаки. Про це свідчать дані платформи автоматизованого обміну індикаторами MISP.

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Заступник секретаря РНБО Сергій Демедюк заявив: оперативний обмін інформацією та даними між приватним і державним секторами щодо кіберінцидентів є пріоритетом для всіх структур зі сфері кіберзахисту.

РНБО провело нараду

РНБО 25 жовтня провела нараду Національного координаційного центру. Темою стало питання захисту паливно-енергетичного комплексу України від російських кібератак.

Пріоритетом було створення галузевого центру кібербезпеки при Міністерстві енергетики.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що "ми перебуваємо у стані війни з Росією, кібератаки на нашу критичну енергетичну інфраструктуру є одним з її методів".

Окрім того, під час наради обговорили питання створення в Україні кібервійськ та підготовки необхідного законопроєкту.

У Києві 4 листопада провели національний кластер кібербезпеки на тему "Національна Стратегія Кібербезпеки 2021 – 2025".