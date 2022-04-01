Лише зброя від США, – Піонтковський сказав, що може переламати ситуацію на фронті

Міноборони Великої Британії заявив, що країна поставить Україні наступальну зброю, зокрема, артилерію великої дальності. Однак це не єдине, що може змінити ситуацію на фронті.

Так вважає російський публіцист Андрій Піонтковський. Про це він сказав в ефірі 24 каналу.

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Разом з тим, це буде сигналом для інших країн, які поки побоюються надавати нам важче озброєння.

Він нагадав, як інтерв'ю українській журналістці прем'єр-міністр Борис Джонсон заявляв про те, що Велика Британія не може прямо піти на війну з Росією, оскільки це буде Третя світова. Тож публіцист припустив, що таки почуття провини за "обережність" у Заходу є, у британців – його найбільше.

Вирішальна роль у війні

Тому Британія найбільш активно оснащує Україну зброєю. Тож можна очікувати й додаткових постачань.

При всій повазі до британців, все ж переламати ситуацію на фронті можуть лише поставки американської зброї. Це відіграє вирішальну роль. Андрій Піонтковський російський публіцист

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