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Лише тиск Заходу може врятувати Сенцова, – російський опозиціонер

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Лише міжнародний тиск може врятувати Сенцова
Лише міжнародний тиск може врятувати Сенцова / РИА Новости

Єдина сила, яка може змінити розрахунки Кремля щодо Олега Сенцова та звільнити з ув'язнення в Росії українського режисера – це міжнародний тиск.

Про це у статті для The Washington Post пише російський журналіст та громадський активіст Володимир Кара-Мурза.

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Сенцова затримали за підготовку до терористичних актів, точніше – за підпал дверей кримського відділення "Єдиної Росії" – партії Путіна, але реальний злочин Сенцова полягав у тому, що він відверто протестував проти окупації Криму в 2014 році, нагадує журналіст.

Кара-Мурза нагадує, що останнім політв'язнем, який помер у Росії під час голодування, став Анатолій Марченко. Після його загибелі у грудні 1986 року радянський уряд почав масово звільняти політв'язнів.

На думку письменниці Аліси Ганієвої, якщо про Сенцова будуть писати західні ЗМІ, то, можливо, це змусить російську владу звільнити українського режисера.

Тепер міжнародний тиск – єдина сила, яка може змінити розрахунки Кремля, і в першу чергу – це тиск з боку тих західних лідерів, які, як Макрон, планують побувати на ЧС з футболу в Росії. Навіть якщо вони сприятимуть перемозі Путіна на ниві піару, то, щонайменше, втішаться, знаючи, що, можливо, врятували людині життя, 
– робить висновок Кара-Мурза.

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Український режисер Олег Сенцов голодує у російській колонії у Лабитнангі з 14 травня. Його стан здоров'я значно погіршився – він схуд і почали випадати зуби. Нещодавно Сенцову почали надавати підтримувальну терапію.

Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Анексія Криму Олег Сенцов Українці в полоні РФ голодування
Джерело: 24 Канал
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