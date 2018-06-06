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Только давление Запада может спасти Сенцова, – российский оппозиционер

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Только международное давление может спасти Сенцова
Только международное давление может спасти Сенцова / РИА Новости

Единственная сила, которая может изменить расчеты Кремля в отношении Олега Сенцова и освободить из заключения в России украинского режиссера – это международное давление.

Об этом в статье для The Washington Post пишет российский журналист и общественный активист Владимир Кара-Мурза.

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Сенцова задержали за подготовку к террористическим актам, точнее – за поджог дверей крымского отделения "Единой России" – партии Путина, но реальное преступление Сенцова заключался в том, что он откровенно протестовал против оккупации Крыма в 2014 году, напоминает журналист.

Кара-Мурза напоминает, что в последним политзаключенным, который умер в России во время голодания, стал Анатолий Марченко. После его гибели в декабре 1986 года советское правительство начало массово освобождать политзаключенных.

По мнению писательницы Алисы Ганиевой, если о Сенцове будут писать западные СМИ, может быть, это заставит российские власти освободить украинского режиссера.

Теперь международное давление – единственная сила, которая может изменить расчеты Кремля, и в первую очередь – это давление со стороны тех западных лидеров, которые, как Макрон, планируют побывать на ЧМ по футболу в России. Даже если они будут способствовать победе Путина на ниве пиара, то, по меньшей мере, утешатся, зная, что, возможно, спасли человеку жизнь,
– заключает Кара-Мурза.

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Украинский режиссер Олег Сенцов голодает в российской колонии в Лабытнанги с 14 мая. Его состояние здоровья значительно ухудшилось – он похудел и начали выпадать зубы. Недавно Сенцову начали оказывать поддерживающую терапию.

Теги: Новости Украины Новости России Новости политики Аннексия Крыма Украинцы в плену РФ Олег Сенцов голодовка
Источник: 24 Канал
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