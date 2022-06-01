Лисичанськ – під українським контролем: оборона міста потужна

Росіяни продовжують штурмувати Луганську область. Ворог кидає великі сили на те, щоб вийти на адміністративні кордони області.

Шалений наступ російських окупантів на Луганщину триває. Наші героїчні захисники та захисниці тримають оборону та роблять усе для того, щоб не дати ворогу просунутися далі.

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Лисичанськ тримає оборону

Як повідомив Сергій Гайдай, російським окупантам вдалося прорватися у Сєвєродонецьк, активні бої не вщухають. Зараз ворог контролює 80% міста, але нашим героям вдалося провести вдалі контратаки та взяти у полон 6 росіян.

Окрім того, рашисти не припиняють обстрілів та бомбардувань абсолютно усіх підконтрольних Україні населених пунктів. Немає жодного міста чи села, куди б не прилітали ворожі снаряди.

Що стосується Лисичанська, то місто під контролем України та готове до оборони.

Лисичанськ поруч з Сєвєродонецьком, але він розташований на висоті. Тобто це позиції, з яких буде зручно обстрілювати противника. Саме тому він буде цікавим для ворога. Але місто готове до оборони та зустрічі окупантів,

– сказав Гайдай.

Також він підкреслив, що попри вкрай важку ситуацію в області наші герої постійно доставляють вантажі у різні громади та проводять евакуацію мирних мешканців кожного разу, як тільки випадає нагода.

Новини з фронту: коротко про головне

Росіяни почали проводити ядерні навчання. Зокрема, окупанти будуть проводити випробування стратегічних комплексів "Ярс". Позаштатний радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович заявив, що на цю гру ядерними м'язами можна не звертати жодної уваги – рашисти не наважаться застосувати цю зброю у війні проти України.

Міноборони Росії намагалося збрехати про "успіхи" у війні проти України. Вони зняли пропагандистський ролик, неправдивість якого виявили самі ж російські ЗМІ.

Росіяни почали стягувати свою техніку до кордону з Україною у Брянській області. Наступати вони не збираються – рашисти почали боятися наступу ЗСУ.

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