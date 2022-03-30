У Лисичанську автобуси для евакуації потрапили під ворожий обстріл: дивом обійшлося без жертв

Під час чергової евакуації жителів Лисичанська 30 березня автобус потрапив під обстріл росіян. На щастя, жертв вдалося уникнути.

Про обстріл російськими загарбниками евакуаційного автобуса у мережі повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

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У Лисичанську окупанти обстріляли автобус з людьми

30 березня під час чергової евакуації жителів Лисичанська автобус потрапив під обстріл росіян,

– повідомив Гайдай.

Він додав, що, на щастя, постраждалих немає. Загалом упродовж дня з міста вдалося вивезти 260 людей.

Крім того, з Рубіжного евакуювали 25 людей, із Сєвєродонецька – 73, із Кремінної – 58, з Попасної – 13.

Набагато більше було охочих вибратися із Попасної. Однак автобус не зміг повернутися за іншими, тому що у цей час росіяни завдали по місту авіаудару.

Наразі в потязі перебувають 376 евакуйованих. Інші вже на залізничних вокзалах Донеччини.

Обстріл родини в Лисичанську

Російські загарбники 30 березня, приблизно о 6:00 завдали удару по Лисичанську з важкого озброєння. Кілька десятків будинків зазнали значних руйнувань. Річ у тім, що вони були панельні, тому склались, як картковий будинок.

Внаслідок атаки постраждала родина з 4 людей. Батьки знали вогнепальних осколкових поранень, але їхній стан стабілізувався. Діти 2 та 8 років – у тяжкому стані, їм загрожує ампутація ніжок.

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