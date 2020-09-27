Дуже багато зараз живуть в тимчасово окупованому Луганську з трьома дійсними паспортами, використовуючи їх по черзі у разі потреби. Далі – мовою оригіналу.

Паспорт, как право на жизнь

Всех, получающих паспорта граждан РФ в "республике" можно объединить в несколько условных групп:

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Это люди молодого и среднего возраста, кто часто бывает в России, работает там вахтой и рассматривает вариант постоянного проживания в Российской Федерации. Это пенсионеры дееспособного возраста, кто прознал о лазейке получения российской пенсии при наличии паспорта гражданина РФ и российской прописки. У многих из них в России проживают дети и близкие родственники, кто может им эту прописку организовать. Среди этой группы есть и те, кто просто делает паспорт ради мифической российской пенсии (а рассматривается именно пенсия Москвы или севера), которая будет следующим шагом после получения российского паспорта, как благодарность России за лояльное отношение к ней. Люди среднего возраста, которые и раньше играли в лотерею в надежде выиграть что-то. Для них российское гражданство тот самый лотерейный билет, который может дать выигрыш в любой момент. Самая мистическая группа – патриоты и приверженцы России. Теоретически они есть, но в реальности найти их и увидеть воочию практически невозможно. То ли они все сосредоточены в каких-то особых местах ("правительство", "армия"), то ли держатся группами.

Вывод: паспорт граждан РФ получают с целью конкретной выгоды – для работы в России, для переезда в Россию, с целью оформления российской пенсии.

Оккупантской паспорт: кто оформил, а кто до сих пор живет в Луганске как до 2014?

Паспорт граждан "ЛНР" делают сейчас практические все, кто ведет социально активную жизнь – работает, учится, планирует оформлять пенсию или ищет работу. Гораздо легче ответить на вопрос, кто не оформляет паспорт граждан "ЛНР":

1. Это те, кто работает на себя, имея ИП.

2. Кто работает по найму в частной сфере, далекой от политики.

3. Кто оформил пенсию и не заинтересован в иных денежных преференциях от "республики".

4. Приверженцы прежней жизни и уповающие на ее возврат в "республику".

Вывод: паспорт "граждан ЛНР" делают сейчас практически все люди допенсионного возраста. Так, в "армии" и "правительстве" этот паспорт получали в обязательном порядке все, а пошлина автоматически удерживалась из заработной платы. В бюджетных организациях создана та атмосфера, когда вокруг все меньше не получивших местных паспорт, а быть в меньшинстве всегда некомфортно.

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Паспорт, как документ на дискриминацию

Появилась местная особенность – украинский паспорт получил статус некой праздничности.

Его берегут, им пользуются только "на выход" (для выезда в Украину). Во всех остальных случаях используют местный паспорт, применительно к которому употребляют выражении "его не жаль", "таскать каждый день", "лежит всегда в сумке". И уже не их области мифов – и российский, и паспорт непризнанной "ЛНР" для самой России не считается полноценным документом.

Многие, вернувшиеся из России, говорят о том, что часто испытывают притеснение со стороны российского работодателя в адрес владельцев таких паспортов, как часто испытывают стигматизацию жители провинции от жителей столицы. Местная мода – иметь паспорт гражданина "ЛНР" и использовать его только для пересечения границы с Россией, где многократно паспорта досматривают, а результате чего они деформируются и теряют вид. Основной аргумент – местный паспорт для таких целей использовать не жаль.

Категоричность, что без паспорта гражданина "ЛНР" или России здесь жизни нет, не больше, чем вымысел. Новый паспорт своего рода местная традиция, как местная связь "Лугаком", абонентов которой становится вокруг все больше из-за ее дешевизны и удобства. Один из местных слухов о том, что недвижимость можно продать только при наличие местного паспорта.

Ажиотаж вокруг всеобщей паспортизации породил уйму адвокатских контор, основным бизнесом которых была помощь в оформлении паспортов: местного паспорта, украинского паспорта старого образца, биометрического паспорта и вклеивания фото по возрасту. От скорости напрямую зависит цена. С выездом или без выезда, за месяц или за один день.

Риски шли автоматически – при пересечении границы на украинской стороне таких вот владельцев новоделов практические всегда задерживали с вопросом: "Как вам удалось получить украинский паспорт, если вы выехали уже с ним и только сейчас?" С местными паспортами было чуть легче – сумма зависела только от скорости услуги.

Появилась новая форма взаимовыручки – ты мне паспорт, я тебе сданную сессию в вузе, например. Одним словом, услуга по оформлению местного паспорта стала приравниваться к некой валюте, которой можно расплатиться, отблагодарить или этим поощрить нужного человека.

Табу на украинский паспорт

Не смотря на то, что украинский биометрический паспорт имеет множество преимуществ, именно он в "республике" не прижился. Иметь и открыто демонстрировать этот кусочек пластика означает слишком многое: что владелец паспорта выездной, что он имеет связи с Украиной, что он имеет гривну, что он планирует поездки в Украину и через Украину и прочее. А самое главное, это означает лояльность к Украине вопреки местному политическому курсу.

Поэтому, имея украинский биометрический паспорт, его не демонстрируют открыто и используют только для выезда в Украину.

Сам же биометрический паспорт имеет ряд запретов в "республике": по нему не оформить банковскую карту в местном "госбанке" и не оформить пенсию, с ним не устроиться на работу в бюджетную организацию и во властные структуры.

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И еще один занятный штрих – очень многие сейчас живут с тремя действительными паспортами, используя их попеременно по мере надобности. И часто можно заметить путаницу в сознании многих – где и какой паспорт демонстрировать, а где наоборот какой паспорт прятать. Так, люди пожилые часто по ошибке берут в Украину все свои паспорта, а в процессе испытывают предынфарктное состояние от того, что все их паспорта могут быть найдены при досмотре на украинской стороне, где нет такой широты взглядов в отношении нескольких гражданств единовременно.