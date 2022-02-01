"Листи щастя": у Росії вимагають від ЗМІ видалити розслідування Навального

1 лютого 2022 , 15:07
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Джерело:

"Новая газета"

Роскомнадзор надіслав розпорадження низці незалежних російських ЗМІ. У документі – вимога видалити матеріали, у яких мовиться про розслідування команди опозиціонера Олексія Навального.

Відповідне розпорядження редакції отримали 1 лютого. Загальна кількість матеріалів, які вимагає видалити Роскомнадзор – 77.

До теми Навального у Росії внесли у список екстремістів та терористів

Вимогу висунули таким ЗМІ:

  • "Дождь";
  • радіостанція "Эхо Москвы";
  • "Медуза";
  • Znak.com;
  • "Свободные новости";
  • "Весьма".

Про які матеріали мовиться

У розпорядженні згадали про такі розслідування:

  • маєток Володимира Путіна під Геленджиком;
  • про Дмитра Медведєва;
  • нерухомість голови Татарстану Рустама Мінніханова;
  • дачі глави Роскосмоса Дмитра Рогозіна;
  • пентхаус тезки дружини депутата Леоніда Слуцького;
  • коштовні наряди віцемера Москви Анастасії Ракової.

Обґрунтовують свою вимогу тим, що, мовляв, ці публікації у ЗМІ "поширюють матеріали організації, діяльність якої заборонена в Росії".

Важливо! У Кремлі називали розслідування команди Навального про маєток Путіна "лохотроном".

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Автор: Тетяна Пасічник