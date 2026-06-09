Зеленський відповів, чи дали результати листи до Путіна та Трампа

За останні кілька тижнів президент Зеленський написав листи Трампу, Путіну і не тільки. Він вважає, що вони дали конкретні результати.

Про це Володимир Зеленський розповів під час спілкування з медіа разом із лідерами країн Північної Європи та Балтії 9 червня.

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Що сказав Зеленський про листи Трампу і Путіну?

Володимир Зеленський розповів, що впродовж місяця відправив кілька листів в різні інституції, зокрема в ЄС, до Конгресу та Трампа, а також до Путіна.

У листі до США український президент намагався привернути увагу Штатів до війни в Україні, адже ті зосередилися на Близькому Сході.

У мене були різні цілі. Наприклад, пишучи Сполученим Штатам, я дійсно хотів зробити все, щоб змістити їх трошки, хоча б трошки, із Близького Сходу до ситуації в Україні. Я не хочу, не можу поділитися з вами усіма деталями, але моя держава потребує дуже значної кількості антибалістичних спроможностей,

– сказав Зеленський.

Він додав, що результат отримав, але не може поділитися ним зараз.

Лист до Путіна мав окрему мету, яку теж вдалося досягнути.

У мене була мета, коли я відправляв лист Путіну, і я думаю, що я отримав результат, який був потрібен,

– зазначив президент України.

Нагадаємо, що у листі до Трампа Зеленський звернувся до нього зі словами: "Хіба ми не заслужили місце серед союзників США після того, що пройшли разом?" Глава держави писав про критичний дефіцит протиракетної оборони в Україні.

А у листі Путіну Зеленський, посилаючись на дані розвідки, повідомив, що Росія розглядає плани війни ще й на 2027 і 2028 роки. Озвучив він й втрати – понад 30 тисяч убитими та важкопораненими щомісяця.

Сам диктатор заявив, що "швидко" подивився звернення Зеленського. Він там знайшов "елементи хамства", заявивши, що це спроба зірвати можливість особистої зустрічі, на яку він й сам не погодився.