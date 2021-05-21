Листування нічого не гарантує, – політолог про зв'язок Зеленського з Дугарь

Володимир Зеленський листувався з підозрюваною у справі вбивства Павла Шеремета – Яною Дугарь. Однак такий факт не є доказом того, що справа буде розслідувана справедливо.
Про це сказав політолог Микола Давидюк. Він зауважив, що крапку у справі повинен поставити суд, а не особиста участь президента.
До теми Для мене це важливо, – Яна Дугарь підтвердила листування з Зеленським
"Президент повинен гарантувати чесний суд, а те, з ким він листується – це його особиста справа", – запевнив Давидюк.
Він також припустив, що серед людей, з якими листується Зеленський, можуть бути зовсім різні особи. Зокрема, корупціонери або олігархи.
Він ж тримає зв'язок з олігархами, тому листування з Дугарь не є свідченням чи гарантією,
– підсумував політолог.
Давидюк проаналізував факт листування Зеленського з Дугарь: відео
Листування Зеленського з Дугарь: коротко
- Володимир Зеленський на пресконференції з нагоди другої річниці президентства, яка відбулась 20 травня, розповів про своє листування з Яною Дугарь.
- Він сказав, що йому не все одно, якщо ці люди – Яна Дугарь, Юлія Кузьменко та Андрій Антоненко – незаконно засуджені. Мовиться про справу щодо вбивства журналіста Шеремета.
- Зеленський показав листування одному з журналістів.
Зеленський показав журналістові листування з Яною Дугарь: відео