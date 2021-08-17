Ліси перетворюються на пустелю, – Казанський про наслідки видобутку бурштину на Рівненщині

На Рівненщині через роботу бурштинокопачів ліси перетворюються на мертву пустелю. Там залишається тільки пісок, на якому нічого не росте.

Така ситуація на нелегальних бурштинових клондайках в урочищі Гальбин, що на Рівненщині. Про це повідомив блогер та журналіст Денис Казанський.

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Казанський розповів, що в Сарненському районі Рівненської області на місці нелегального видобутку бурштину – тільки пісок.

Після того, як винищується рослинніть та дерева, увесь бурштин викопують – залишається пустеля, на якій більше нічого не росте. Якщо не посадити ліс – його не буде там десятки років,

– розповів Казанський.

Він додав, що ще орієнтовно 10 років тому там був ліс. Саме тому там треба проводити рекультивацію місця, адже через періодично вируюють піщані бурі. Він порівняв ситуацію з тим, що було кілька років тому й запевнив, що вона погіршилась.

Ми підняли в повітря квадрокоптер і побачили, що площа розробок суттєво збільшилася. Це означає, що попри всі репортажі і матеріали журналістів тут усе ще нелегально видобувають бурштин,

– каже Казанський.

Він запевнив, що зверху дійсно видно, що розкрадання надр відбувається в промислових масштабах й про це "місцева влада і поліція точно не могли не знати". Незаконний видобуток бурштину продовжують вночі, хоч і не такий масштабний, як раніше.

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Ліси перетворюються на мертву пустелю. Площа місячного ландшафту лише збільшується, при цьому жодних робіт з рекультивації та відновлення лісу не проводиться,

– розповів блогер.

Від копачів залишається тільки пісок, на якому нічого не росте. Журналіст пояснив, що "масштаби жахливі і враження теж".

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