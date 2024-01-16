Ілюзій немає, – Ігнат про здатність Росії обстрілювати Україну після знищення А-50

Українські військові 14 січня знищили над Азовським морем літак дальнього радіолокаційного стеження А-50. Саме за допомогою цього повітряного судна окупанти коригували свої цілі й наводили по них ракети.

Однак втрата літака А-50 не надто вплине на здатність Росії обстрілювати Україну. Про це в ефірі телемарафону заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, інформує 24 Канал.

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Речник пояснив, чи зміняться ракетні обстріли після втрати А-50

Ігнат наголосив, що втрата росіянами літака А-50 певною мірою вплине на обстріли нашої держави. Проте він пояснив, що російським ракетам та дронам не надто потрібен літак ДРЛС, адже їх програмують ще на землі, і вони летять за вказаним маршрутом, до вказаних цілей.

Тут немає жодних якихось ілюзій, що щось зміниться особливо (у ракетних обстрілах України росіянами – 24 Канал), але їх (літаків А-50 – 24 Канал) стало менше,

– зазначив Ігнат.

Полковник також сказав, що літак дальнього радіолокаційного стеження може лише виявляти пуски ракет нашої протиповітряної оборони й таким чином давати інформацію на свої командні пункти.

Ігнат сказав наскільки великою була втрата А-50 для Росіян

Речник Повітряних сил зазначив, що наразі у Росії більше ніж 4 літаків типу А-50, однак важливим питанням є те, наскільки модернізовані й придатні для використання ці повітряні судна окупантів.

Я не так давно бачив одразу роботу трьох А-50 в супроводі Іл-22. Тому в принципі немає проблем підняти літак, щоб він перелетів і за годину вже був на місці,

– наголосив Ігнат.

Він також розповів, що якщо припустити, що у Росії було п'ять літаків А-50, що могли працювати справно, то знищення одного повітряного судна на 20 відсотків позбавило ворога літаків цього класу.

"Це дуже серйозна втрата для Росії. Уже не кажучи про Іл-22, який приземлився, але хвіст цього літака абсолютно вже не придатний до використання", – підкреслив полковник.

Ігнат сказав, що на фото, яке розповсюдили в мережі росіяни, зняли лише хвіст. Але є власне інформація, що Іл-22 лише на двох двигунах прилетів, а також, що серед екіпажу є втрати й "двохсоті", і що повітряне судно не будуть використовувати більше.

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