У російській Якутії впав літак Ан-3: вижили не всі

У російській Якутії літак впав відразу після злету. Пілот намагався повернутись на аеродром, проте не встиг, і ворожий Ан-3 упав біля міста Ольокмінськ.

РосЗМІ написали, що на борту були пасажири та екіпаж. Вижили не всі пасажири.

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Що відомо про падіння Ан-3 росіян

Російські рятувальники повідомили, що літак Ан-3 АК "Борус" впав у лісному масиві за 1,5 кілометра від міста Ольокмінськ.

На борту літака перебувало 5 осіб, з них 3 екіпажі, 2 пасажири. Внаслідок аварії 1 пасажир загинув,

– зазначили в Росії.

Одне з російських видань повідомило, що борт літав за маршрутом Ольокмінськ – Залізногірськ-Ілімський – Усть-Кут. Проте:

орієнтовно о 7 ранку, коли літак злітав з аеропорту міста Ольокмінськ, у нього відмовив двигун;

пілот вирішив здійснити екстрену посадку в аеропорту вильоту, проте долетіти до нього він не встиг – літак впав за 1,5 кілометра від міста.



Росія показала місце падіння літака

Східне міжрегіональне слідче управління транспорту слідчого комітету Росії заявило, що відкрило кримінальну справу за фактом порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту.



У росіян вчергове впав літак

У прокуратурі заявили, що попередня причина аварійної посадки літака – втрата тяги двигуна, що призвела до його подальшої відмови.

Зауважте Перемога союзників України: Росія більше не може виробляти винищувачі Су-57

До речі, після повномасштабного вторгнення Росії союзники України запровадили проти Москви санкції, що призвело фактично до того, що Кремль не може самотужки виготовляти щонайменше Су-57, Ту-22М3, А-50.