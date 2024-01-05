У США розбився надзвуковий стратегічний бомбардувальник: на борту було 4 члени екіпажу

У Сполучених Штатах у Південній Дакоті 4 січня сталася авіакатастрофа. На авіабазі "Елсворт" розбився надзвуковий стратегічний бомбардувальник B-1B Lancer.

На борту літака на момент аварії перебувало 4 члени екіпажу. Інцидент стався, коли літак виконував навчально-тренувальну місію.

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У США розбився бомбардувальник

Представники авіабази "Елсворт" заявили, що бомбардувальник B-1B Lancer розбився приблизно о 17:50 4 січня. Інцидент стався під час спроби повітряного судна приземлитися на установку.

Усі чотири члени екіпажу, які перебували на борту, вдало катапультувалися і залишилися живі,

– мовиться у дописі авіабази.

Там також зазначили, що розслідуванням авіакатастрофи займатиметься офіцерська комісія.

Журналісти Associated Press наголосили, що ця аварія сталася за поганих погодних умов. Зокрема, тоді в Південній Дакоті була мінусова температура й густий туман, що обмежував видимість для пілотів.

Крім того, місцеві служби оперативного реагування повідомляли по радіо, що після вибуху виникла "активна пожежа".

Що відомо про літаки типу B-1 B-1 – надзвуковий бомбардувальник, який вперше надійшов на озброєння Сполучених Штатів у 1980-х роках. Це повітряне судно не здатне переносити ядерну зброю.

Літак використовували для підтримки присутності бомбардувальників США в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Також бомбардувальник активно використовували для виконання завдань з повітряної підтримки під час операцій США в Афганістані.

Варто зазначити, що літаків типу B-1 було побудовано близько 100 одиниць. Наразі менше ніж 60 бомбардувальників залишаються в експлуатації на авіабазі "Дайс" у Техасі та на авіабазі "Елсворт" у Південній Дакоті.

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