Росіяни в паніці: натівський Б-52 пролетів вздовж кордону й "імітував пуски на Санкт-Петербург"

Ввечері 11 березня ядерний американський бомбардувальник B-52 Stratofortress у супроводі винищувачів НАТО пролетів біля кордону із Росією. Він відпрацював вихід на рубіж умовного пуску крилатих ракет у напрямку Санкт-Петербурга.

Деталі повідомив віцепрем'єр та міністр оборони Польщі Маріуш Блащак. Він сказав, що польські винищувачі знову супроводжували американський стратегічний бомбардувальник B-52 Stratofortress ("Стратосферна фортеця").

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Це важлива частина вправ щодо взаємодії. Разом ми дбаємо про безпеку східного флангу НАТО,

– мовиться у дописі.

Його курс маршруту відстежував портал Flightradar, який дозволяє в режимі реального часу спостерігати на мапі за літаками в усьому світі. Відомо, що літак пролетів через країни Балтії, що межують із кордоном Росії.

Додамо, що раніше Владімір Путін оголосив про призупинення участі Росії у ДСНО. У США відреагували практично блискавично. До ЄС прилетіли відразу 4 стратегічні бомбардувальники B-52. Тепер вони перебуватимуть на авіабазі в Іспанії.

Згодом Путін заявив, що Росії хоче повернутися до обговорення ядерної зброї Франції та Великої Британії. Бункерний дід пожалівся на НАТО, яке виявилося "військовим блоком, а не політичним".

У росіян справжня паніка

Тим часом у російських пабліках ця новина навела хаосу. Громадяни країни-агресорки в паніці. Російські телеграм-канали заявляють, що американський бомбардувальник B-52 Stratofortress нібито відпрацьовував тренувальні польоти з пуску ракет по Санкт-Петербургу.

Раніше міністр оборони Естонії Ханно Певкур сказав, що східний фланг НАТО найважливішим для Альянсу, тому він має бути в безпеці. Оскільки саме на цьому напрямку проходить кордон з головним ворогом – Росією. Міністр оборони заявляє, що чітке формулювання поняття "ворог" в Альянсу сформувалося саме під час Мадридського саміту, який відбувся у червні 2022 року. Тоді члени НАТО визначили Росію як найбільшу загрозу.