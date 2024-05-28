F-16 від Бельгії: Зеленський оглянув винищувачі, які мають передати Україні
Джерело:Володимир Зеленський
Під час свого візиту у Бельгію 28 травня Володимир Зеленський встиг оглянути винищувачі F-16. Саме ці літаки має передати нашій державі бельгійська сторона.
Загалом Україна від Бельгії має отримати 30 винищувачів типу F-16. Перші літаки мають надійти у нашу державу вже до кінця 2024 року.
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Зеленський оглянув F-16 у Бельгії
Прем'єр-міністр Бельгії Александр де Кроо у соцмережі Х оприлюднив допис із фото, де показав, як Зеленський у межах візиту відвідав авіабазу, де розміщено винищувачі F-16, які бельгійці передадуть Україні.
Російські загарбники продовжують щодня вбивати українців. Шановний Володимире Зеленський, ці F-16 будуть вашими, щоб допомогти вам захистити своїх громадян,
– написав де Кроо.
Водночас глава бельгійського уряду наголосив, що Україна може дати відсіч Росії лише, коли "матиме більше кращої зброї, що постачатиметься швидше".
Пізніше у соціальних мережах президент України оприлюднив відео з бельгійської авіабази. Як виявилося, це була військова база "Мелсбрук", де проходять навчання українські військовослужбовці.
Зеленський оглянув винищувачі F-16 у Бельгії / Відео з фейсбуку Володимира Зеленського
"Україна дуже чекає від своїх західних партнерів винищувачів F-16 для посилення захисту нашого неба. А також чекаємо вдома наших воїнів, які навчаються технічного обслуговування F-16 і є дуже вмотивованими, щоб розпочати виконання бойових завдань і пришвидшити перемогу нашої держави", – написав український очільник.
Бельгія має передати F-16 Україні
- Міністерка закордонних справ Бельгії Хаджі Лабіб 28 травня повідомила, що її країна надасть Україні 30 винищувачів F-16 до 2028 року. Перші літаки вже повинні бути поставлені до кінця 2024 року.
- Ці зобов'язання були оформлені у двосторонній угоді про безпеку, яку підписали 28 травня у Брюсселі Володимир Зеленський і Александр де Кроо. Міністерство оборони Бельгії також планує забезпечити Україну боєприпасами зі своїх складів для озброєння F-16.
- Водночас прем'єр-міністр Бельгії Александр де Кроо наголосив, що літаки F-16, які передасть Бельгія нашій державі, можна буде використовувати лише на території України. Глава бельгійського уряду уточнив, що ці умови прописані в безпековій угоді, яку підписали Україна та Бельгія.