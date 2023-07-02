Ще бачили Другу світову війну: під Києвом знайшли 8 британських винищувачів Hurricane

Поблизу Києва українські військові знайшли залишки 8 британських літаків, які брали участь ще в Другій світовій війні. Мовиться про винищувачі Hurricane, які Британія передала СРСР у рамках ленд-лізу в 1941 році.

Ці літаки знайшли закопаними в лісі біля української столиці. Експерти припускають, що радянська влада навмисне закопала ці літаки, щоб не виплачувати гроші за військову допомогу в рамках ленд-лізу.

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Під Києвом виявили залишки британських літаків

У виданні наголошують, що літаки Hurricane, назва яких перекладається, як "Ураган", відправили до Радянського Союзу після нападу нацистської Німеччини. Вони були частиною пакету союзницької військової підтримки СРСР, яку оплачували Сполучені Штати за так званою схемою ленд-лізу.



Під Києвом знайшли 8 британських літаків Hurricane / Фото BBC

Український авіаційний експерт Олекс Штан розповів, що в Україні вперше знайшли останки такої кількості британських літаків.

Цей літак дуже рідко можна знайти в Україні. Однак це дуже важливо для історії нашої авіації, тому що тут раніше взагалі не знаходили літаків за ленд-лізом,

– наголосив він.

Штан також зазначив, що цей винищувач був потужним та легким у керуванні. Загалом з 1941 по 1944 рік до СРСР було відправлено близько 3 тисячі літаків Hurricane. Більшість з них були або знищені в бою, або пізніше розібрані на частини.

Попри це, журналісти видання зазначили, що Але деякі Hurricane були навмисно розбиті та закопані вже після закінчення війни. Це зробили для того, що Радянський Союз не виплачував кошти за військову допомогу Сполученим Штатам.

Згідно із законодавством про ленд-ліз, СРСР був зобов’язаний оплатити будь-яку передану військову техніку, яка залишилася неушкодженою після закінчення військових дій.

Експерти припускають, що у знайдених 8 літаків забрали інструменти, радіостанції, кулемети та будь-який корисний брухт. Згодом їх витягли тракторами з аеродрому, що розташований поблизу місця знахідки, і скинули в неглибокий яр.



Залишки літаків СРСР закопав у яру після закінчення Другої світової війни / Фото BBC

Зараз Національний музей авіації України проводить кропіткі ручні розкопки цього місця.Керівник наукової частини музею Валерій Романенко розповів, що наразі співробітники прагнуть ідентифікувати якомога більше літаків, щоб їх можна було знову зібрати та виставити на показ.

"Урагани є символом британської допомоги в роки Другої світової війни. Наразі ми так само цінуємо британську допомогу (у війні проти Росії – 24 Канал)", – сказав він.

Він також нагадав, що Велика Британія була першою країною, хто масово постачав винищувачі Радянському Союзу, а зараз британці першими надали нашій країні далекобійні ракети Storm Shadow.

Зверніть увагу! Попри те, що Британія мала доволі багато літаків Hurricane у своєму арсеналі, це все ж була не надто потужна зброя. До кінця Другої світової війни цей винищувач вважався застарілим.

Тому його використовував СРСР в основному для робіт ППО. Вісім винищувачів, які знайшли на південь від Києва, використовували для захисту основних транспортних вузлів – особливо залізничних вокзалів і вузлів нашої столиці.

Наразі у світі існує лише 14 відновлених Hurricane, здатних літати. Експерти наголошують, що ця знахідка є суттєво важливою для правильного висвітлення бойових дій радянсько-німецької війни на території нашої держави.

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