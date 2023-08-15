У Краснодарському краї Росії розбився навчальний літак окупантів

У Росії продовжується сезон "літакопаду". Цього разу стало відомо, що 14 серпня у Краснодарському краї країни-агресорки розбився навчальний літак Л-39.

Про це повідомляють російські ЗМІ. Внаслідок цього також є загиблі серед екіпажу повітряного судна, передає 24 Канал.

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Російський Л-39 розбився у Краснодарському краї

За даними російського міністерства оборони літак Л-39 навчального авіаційного полку зазнав катастрофи в Краснодарському краї під час заходу на посадку. Це сталося, коли повітряне судно перебувало в небі під час планового навчально-тренувального польоту.

У міноборони Росії також повідомили, що, за попередньою інформацією з місця, один із членів екіпажу загинув, а сам літак упав у межах аеродрому. Водночас вони наголосили, що руйнувань та постраждалих на землі буцімто немає, а сама причина аварії – встановлюється.

Що відомо про літак Л-39 Л-39 "Альбатрос" – навчально-тренувальний і навчально-бойовий літак чехословацької авіабудівної фірми Aero Vodochody з радянським двигуном. Перший політ літака відбувся у 1968 році, а експлуатація – у 1971 році.

Всього він здатний перевозити екіпаж з 2 осіб, максимальна швидкість літака становить 750 кілометрів на годину, а дальність польоту близбко 1,1 тисячі кілометра.Повітряне судно також має багато модифікацій.

Серійно вироблявся до 1999 року, зокрема, побудовано 2 868 літаків. Наразі він перебуває на озброєнні понад 30 країн світу.

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