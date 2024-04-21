Поповнення у Повітряних силах: Литва передала Україні легкий штурмовик L-39ZA

Військові Литви безоплатно доставили та передали Повітряним силам ЗСУ легкий штурмовик L-39ZA. Літак передали у межах чергової партії військової допомоги від Литви.

У Міноборони Литви зазначили, що літаки L-39ZA "Альбатрос" використовувалися для підготовки офіцерів управління винищувачами, забезпечення бойової підготовки пілотів у складних метеорологічних умовах вдень і вночі. Передача легкого штурмовика для ЗСУ була анонсована ще восени 2021 року.

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Штурмовик L-39ZA доставлено в Україну

Легкий штурмовик L-39ZA був доставлений та переданий Повітряним силам ЗСУ військовими Литви. Літак був переданий у розібраному стані у рамках чергової партії військової підтримки.

Пресслужба литовського оборонного відомства опублікувала фото процесу перевезення літака. Ця безоплатна передача легкого штурмовика Збройним Силам України була анонсована ще восени 2021 року.

Відправка легкого штурмовика L-39ZA / Фото Міноборони Литви

Згідно з наказом командувача ЗС Литви в квітні 2021 року, літак був визнаний непридатним для використання через несправність. Цей Albatros не здійснював польотів з 2019 року через поломку двигуна.

Що відомо про легкий штурмовик L-39ZA Літак L-39ZA був розроблений на базі навчально-тренувального літака L-39, відрізняється від останнього наявністю двоствольної 23-мм гармати ГШ-2-23, яка монтується у носовій частині фюзеляжу під кабіною. Також він має чотири підкрильних пілони замість двох, що дозволяє підвішувати різноманітне озброєння, таке як легкі бомби або некеровані ракети.

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