Росія має намір повернути у небо висотний розвідувальний літак M-55, – розвідка Британії
Джерело:Міноборони Великої Британії
Британська розвідка повідомила, що Росія може розглядати можливість повернути на озброєння радянський літак М-55. Він може здійснювати місії проти України.
Британські розвідники заявили, що М-55 є висотним розвідувальним літаком радянських часів. На початку листопада ЗМІ писали, що Кремль розконсервував цей літак.
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Що відомо про ймовірне розконсервування М-55
Розвідники зауважили, що російські загарбники розглядають можливість повернути літаки М-55 на фронт для посилення:
- обмежених можливостей російської системи розвідки,
- спостереження,
- захоплення цілей;
- рекогносцировки над територією України.
Існує реалістична можливість того, що М-55 повернеться на передову службу, щоб посилити обмежені можливості Росії розвідки над Україною. Робота на великій висоті дозволяє датчикам працювати на значній відстані,
– заявили в Міноборони Британії.
За їхніми даними, майже напевно – літак виконуватиме місії проти України з відносно безпечного повітряного простору Росії.
Британські розвідники зауважили, що критичним недоліком в Росії є її нездатність створити адекватний потенціал розвідки, спостереження, виявлення цілей та рекогносцировки (ISTAR).
Що відомо про російський М-55
- У листопаді окупанти у мережі опублікували фотографію, з якої слідує, що Росія могла розконсервувати та поновили польоти рідкісного висотного літака М-55. Він літав з аеродрому "Раменское" під Москвою.
- Радянський союз почав створювати висотний літак під індексом М-17 "Стратосфера" ще в 60-х роках, щоб перехоплювати американські літаки-розвідники U-2 або висотні аеростати. Проте його вперше підняли в небо тільки у 1982 році.
- Враховуючи той факт, що тоді аеростати вже втратили актуальність, в СРСР вирішили змінити профіль проєкту та зробити висотний літак-розвідник для наведення ракет. Москва вперше підняла в небо М-55 в 1988 році.
- У 1996 році літаки конвертували для проведення наукових експериментів цивільного характеру. У 1996 – 1997 роках вони брали участь в дослідженні арктичної стратосфери, у 1999 році – були в Антарктиді.
- З відкритих даних відомо, що всього Кремль виготовив 5 літаків М-55.