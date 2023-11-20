Над Кримом "засвітився" літак до Угорщини: до чого тут Росія
Джерело:"Кримський вітер"
Пасажирський літак, який летів з Грузії до Угорщини, "засвітився" над тимчасово окупованими Кримом.
Політ літака над Кримом показав портал контролю авіаперельотів Flightradar.
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Чому над Кримом "засвітився" літак
Дані свідчать, що літак летів з Кутаїсі в Будапешт. Моніторингові канали наголосили, що це точно збій, і літак не міг летіти з цим маршрутом. Останнім часом сервіс часто показує такі збої. Це після того, як російські загарбники почали глушити сигнали супутникової навігації в районі Криму.
Безумовно, це збій сервісу. Такі збої спостерігалися і раніше, а почалися вони після того, як Росія почала глушити сигнали супутникової навігації в районі окупованого півострова,
– пояснило видання "Кримський вітер".
Над Кримом "засвітився" пасажирський літак / Скриншот "Кримського вітру"
Заборона польотів над Кримом
- Нагадаємо, що повітряний простір над Кримом закрито ще від 2014 року – після окупації півострова Росією. У березні того року європейська Організація безпеки аеронавігації заборонила польоти до Криму.
- Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO) офіційно підтвердила належність повітряного простору над Кримом Україні, й контролювати та забезпечувати польоти на цій ділянці може лише "Украерорух". Тож Київ закрив небо над півостровом. Будь-які польоти туди та звідти стали порушенням законів України й міжнародних правил.
- Так, згодом деякі маршрути над Чорним морем знову запустили зі згоди США та України для руху цивільної авіації. Однак російські авіакомпанії до початку повномасштабної війни безперешкодно літали в окупований Крим, порушуючи міжнародні норми.
- Наразі більша частина повітряного простору над Чорним морем не використовується для пасажирських перевезень через повномасштабну війну Росії проти України.