Літак окупантів здійснив 3 ракетні удари по території Сумського району

Російські загарбники продовжують обстрілювати Сумську область. Цієї ночі вони завдали відразу три ракетні удари по Краснопільській громаді.

Про це повідомив глава Сумської ОВА Дмитро Живицький. Він зазначив, що ворог атакував приватний сектор у Сумському районі.

Читайте також Британія надасть Україні ракетні системи, удар по Львівщині: основне за 99 день війни

Відомо про щонайменше трьох постраждалих

Дмитро Живицький додав, що одна з ракет влучила безпосередньо в житловий будинок. Внаслідок "прильоту" споруда зруйнована вщент. Також відомо про те, що руйнувань зазнали ще кілька будинків у Краснопільській громаді. Крім того, суттєво пошкоджені домогосподарства.

За попередньою інформацією, поранено щонайменше трьох людей. Глава ОВА підкреслив, що усі вони – мирні мешканці Краснопілля. Зауважимо, що в ДПСУ повідомили, що внаслідок ракетного удару травмувалась одна жінка. Наразі на місці ворожих ударів продовжують виконувати свою роботу рятувальники.

Невдовзі в оперативному командуванні "Північ" повідомили про чотири ворожі удари. Їх окупанти завдавали з винищувача Су-30.

У ніч проти 2 червня окупати випустили три ракети по Сумщині / Фото Дмитра Живицького та ДПСУ

На жаль, ризик ракетних атак з боку Росії все ще дуже високий. Тож закликаємо вас ні в якому разі не ігнорувати сигнали про повітряну тривогу. Щойно пролунає сирена – негайно вирушайте до укриття. Це може вберегти вам життя.

Зауважимо, що вечір 1 червня був неспокійним і на Львівщині. Її окупанти атакували ракетами. Внаслідок цього руйнувань зазнав залізничний об'єкт.

На Львівщині від ракетної атаки постраждали п'ятеро людей

Ввечері 1 червня по всій території України пролунала повітряна тривога. Невдовзі на Львівщині пролунали вибухи. Містяни розповідають, що їх чули у різних районах області.

Близько 22:50 пролив світло на те, що відбулося, глава ОВА Максим Козицький. Він підтвердив, що російські військові дійсно завдали удару по Львівській області. Зокрема, по Стрийському району.

Пізніше він опублікував додаткові відомості про "приліт". Глава Львівської ОВА зазначив, що окупанти вдарили по об'єкту транспортної інфраструктури. Тоді ж він зазначив, що від ворожого удару постраждало двоє людей.

Ще через пів години він уточнив, що мовиться про п'ятьох потерпілих. Вони зазнали травм легкого та середнього ступеня. Іншу інформацію Максим Козицький пообіцяв повідомити невдовзі.

Те, що окупанти влучили у залізницю, підтвердив Олександр Камишін. Глава Укрзалізниці водночас спростував інформацію про те, що атаки зазнав Бескидський тунель.

Варте уваги – оперативна інформація від Генштабу станом на 2 червня: дивіться відео