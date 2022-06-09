Літак Повітряних сил збив крилату ракету росіян на Сумщині
9 червня 2022 , 19:31Читать новость на русском
Джерело:телеграм-канал Дмитра Живицького
Російські окупанти 9 червня вкотре атакували Сумську область. На щастя, крилату ракету збили наші військові.
У той час, коли росіяни випустили свою ракету по регіону, в області була оголошена повітряна тривога. Наші воїни "приземлили" її у Роменському районі.
Над Роменським районом сьогодні вдень, під час повітряної тривоги, літак Повітряних Сил України збив ворожу крилату ракету,
– розповів голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.