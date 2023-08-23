Падіння літака і загибель Пригожина: все, що відомо про катастрофу з вагнерівцями

У Тверській області Росії ввечері 23 серпня впав літак, на борту якого міг перебувати очільник вагнерівців Євгєній Пригожин. Внаслідок цього інциденту загинув увесь екіпаж повітряного судна.

Крім цього, повідомлялося, що цей літак могли збити самі росіяни зі своїх систем протиповітряної оборони. Усе, що відомо про "літакопад" з Пригожиним – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Літак Пригожина упав у Тверській області

Усі фото, відео та деталі падіння літака лідера "вагнерівців" Пригожина – у нашому телеграмі

24 серпня

01:22 У Санкт-Петербурзі на штаб-квартирі вагнерівців з'явився "хрест", який зробили зі світла та вікон. У мережі припустили, що таким чином, найманці "вшанували пам'ять" свого глави.

У Петербурзі вагнерівці встановили "хрест" зі світла / Фото з російських телеграм-каналів

Російські пропагандисти кажуть, що місце падіння фюзеляжу літака Пригожина оточене в радіусі 4 кілометрів. Крім співробітників ДАІ в оточенні силовики з автоматами. Також ці люди оточили й хвіст повітряного судна.

Російські правоохоронці оточили місце падіння літака: дивіться відео

Президент США Джо Байден заявив, що не здивований катастрофі з Пригожиним у Росії.Російські ЗМІ повідомили, що пошукова операція на місці авіакатастрофи з Пригожиним – завершилася. Так, виявилися залишки всіх 10 тіл, які загинули на борту повітряного судна.Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Пригожин підписав собі смертний вирок після того, як повірив Путіну після того, як вчинив заколот.

23 серпня

Кадри з місця падіння літака

У Росавіації підтвердили, що на борту літака перебували 10 осіб екіпажу: 7 пасажирів і 3 працівників повітряного судна. Серед них дійсно був Пригожин і Уткін.У Ростовській області раптом підняли по тривозі всіх силовиків. Пропагандисти заявляють, що це пов'язано з авіакатастрофою Пригожина. Такі самі дії трапилися й у Бєлгороді.Пропагандистські телеграм-канали повідомили, що тіла Пригожина й Уткіна буцімто були упізнані.Пропагандистський канал "Царьград" стверджує з посиланням на комісію Росавіації, що літак, на якому перебували Пригожин та Уткін, було підірвано. Також видання пише, що їхню загибель підтверджено.Моніторингові білоруські телеграм-канали пишуть, що у Білорусь приземлився вантажний літак Іл-76. Він буцімто має "евакуювати" вагнерівців назад на батьківщину.Російські спецслужби зазначили, що розглядають версію теракту на борту літака Пригожина. Однак наразі проводять ще всі необхідні дії.Російський державний телеканал "Росія 24" оголосив про те, що Пригожин дійсно перебував на борту літака.Гауляйтер Запорізької області Владімір Рогов заявив, що керівники ПВК "Вагнера" підтвердили смерть Пригожина й Уткіна.У мережі повідомили, що літак Пригожина міг збити російський ЗРК С-300.Російські пропагандисти заявили, що на місці подій знайшли тіла 8 жертв авіакатастрофи.Водночас над Москвою кружляв інший літак, який також належав Пригожину. Він поводив себе неприродно і робив зигзаги, доки не приземлився в аеродромі "Остаф'єве".Російські пропагандисти повідомили, що на борту перебував глава ПВК "Вагнера" Євгєній Пригожин. З ним також був і його заступник Дмітрій Уткін.У Тверській області впав бізнес-джет "Embraer Legacy 600", який попередньо належить Євгєнію Пригожину. Він летів із Санкт-Петербурга у Москву.



Літак Пригожина розбився у Тверській області Росії / Фото з російських телеграм-каналів

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