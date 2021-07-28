Дивом встигли вискочити: у будинку, в який врізався літак на Прикарпатті, були жінка і діти

У селі Шепарівці на Прикарпатті розбився спортивний літак, яким керував професійний пілот. Внаслідок зіткнення загинули 4 осіб, однак жертв могло бути ще більше.

У момент, коли літак почав падати, у будинку було троє людей. Вони дивом врятувалися, вискочивши надвір.

До речі У мережі з'явились випадково зняті кадри падіння літака на Прикарпатті: відео

Літак зачепив сусідній будинок

Почувши гуркіт, жінка і її двоє дітей дивом встигли вискочити надвір. Господар дому каже: літак спершу зачепив дах сусідньої хати, а потім врізавшись у їхній будинок і вибухнув.

Почули удар, вибух і вибігли. Спочатку був удар об дах сусідній, а потім вже вибух,

– розповідає чоловік.

Очевидці розповідають, що перед катастрофою літак виконував у повітрі фігури вищого пілотажу, і начебто низько над землею.

Те саме кажуть і люди, які раптово змогли зняти трагічне падіння літака. Вони зазначають, що борт тричі здійснював "бриючий політ", а на четвертий раз впав.

У Шепарівцях впав спортивний літак: відео падіння

Головне про падіння літака на Прикарпатті