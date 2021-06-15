Просили покружляти годину: літак Путіна не міг сісти в Женеві через приліт Байдена

Володимир Путін вже прибув у Женеву. Однак його літак не міг приземлитись протягом години, адже в цей час там сідав літак Джо Байдена.

Через приліт Air Force One в аеропорт Женеви борт російської делегації з Путіним не міг приземлитись. Про це повідомили російські ЗМІ.

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Диспетчери просили покружляти

Так, швейцарські диспетчери попросили росіян покружляти півтори години над місцевими озерами. До речі, швейцарські винищувачі борт цього разу не супроводжували.

Зауважимо, Байден теж вже прибув до Женеви. Його президентський кортеж їхав через кантон Гран-Саконекс. Люди в цей момент емоційно вигукували та махали руками.

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