Шок для Кремля: літак Путіна не пустили на посадку в Москві після атаки дронами

Російський диктатор був змушений терміново змінювати маршрут та пересідати на наземний транспорт через загрозу в небі над столицею Росії. Українські сили успішно пробили протиповітряну оборону ворога за допомогою безпілотників та повітряних куль.

Про деталі цієї операції під час розмови з 24 Каналом розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан. За його словами, Володимир Путін не зміг приземлитися після повернення з Туркменістану, оскільки борт розвернули через небезпеку в повітрі.

Як пробили коридор до Москви

Спершу українські військові знищили радіотехнічне обладнання та системи протиповітряної оборони на аеродромі Сеща, що у Брянській області. Саме цей об'єкт відповідав за прикриття підступів до російської столиці. Знешкодження цих систем дозволило Силам оборони відкрити прямий повітряний шлях на Москву.

Для атаки українська армія ефективно застосувала метеозонди та аеростати. Роман Світан пояснив, що рух повітряних мас зараз спрямований з території України в бік Росії, що дозволяє запускати такі кулі на десятки кілометрів. Вони виконують роль ретрансляторів зв'язку, а також несуть на собі дрони-перехоплювачі чи FPV-безпілотники.

Зверніть увагу! Більше про нові загрози для російського повітряного простору, в аналізі полковника запасу ЗСУ, читайте на сайті 24 Каналу за посиланням.

Політичні наслідки для диктатора

Через закрите небо очільнику Кремля довелося добиратися до пункту призначення наземним транспортом. На думку експерта, такі інциденти руйнують імідж російського правителя на міжнародній арені.

Путін намагається виглядати лідером якогось союзу та повернутися у "режим рукопотискань". Проте він остаточно угробив цю можливість, напавши на Грузію, Україну та ввівши війська в Ічкерію,

– сказав Роман Світан.

Нагадаємо, що перші повідомлення про те, що літак Путіна не може здійснити посадку через атаку безпілотників, з'явилися напередодні ввечері. Також українські дрони продовжують систематично бити по НПЗ та цифровій інфраструктурі на території Росії.

Роман Світан про нові загрози для Кремля: відео