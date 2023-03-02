Це могли зробити лише вони: "Авіалінії Антонова" доставили зі США в Австралію габаритну турбіну

Авіакомпанія "Авіалінії Антонова" допомогла іноземним партнерам доставити великогабаритну сонячну турбіну із США до Австралії. Розміри вантажу настільки великі, що доставити його міг лише літак Ан-124-100 "Руслан".

Загалом український літак Ан-124-100 "Руслан" одним махом доставив зі США до Австралії 67 тонн вантажу.

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Цей вантаж міг подужати лише український "Руслан"

Зі США до Австралії потрібно було доставити багатотонну сонячну турбіну та різноманітне обладнання до неї. Після розрахунку компанія, яка займалась організацією перевезення, прийшла до висновку, що такий вантаж може подужати лише українській літак Ан-124-100 "Руслан".

Загальна вага вантажу склала 67 тонн, включаючи додаткове обладнання та сонячну турбіну вагою 35,5 тонн, довжиною 11,33 м та висотою 3,63 м. Розміри вантажу визначили тип літака Ан-124-100 як єдиний варіант для транспортування установки,

– мовиться у повідомленні.

"Руслан" успішно доставив вантаж в аеропорт Авалон. Після цього австралійська компанія Air Charter Service перевезла його до Вінчелсі, Вікторія. Там сонячна турбіна та додаткове обладнання потрібна для газокомпресорної установки.

"Авіалінії Антонова" визнані у всьому світі

Наприкінці 2022 року "Авіалінії Антонова" отримали нагороду "Найкращий оператор року вантажу".

Це найбільший оператор літаків Ан-124-100 у світі, які перші в секторі авіаперевезень величезних та надважких вантажів.

Легендарний Ан-124 "Руслан" досі залишається найбільшим серійним вантажним літаком у світі.

Нагадаємо, що 27 лютого російські окупанти знищили в Гостомелі найбільший у світі літак – "Мрію". Це розбило серце не лише мільйонам українців, а й багатьом іноземцям та міжнародним партнерам.

Проте "Мрію" відбудують, хоч це коштуватиме дорого. Літак створять на базі брата-близнюка зруйнованого росіянами борту.

Наразі відбувається пошук уцілілих деталей та елементів, аби використати їх у новому літаку. Нова "Мрія" буде ще потужнішою, але важитиме щонайменше на 10 тонн менше.

Зовні літак не відрізнятиметься від зруйнованого борту, однак конструктори розповіли, що всередині це буде абсолютно новий літак, а обладнання – найсучасніше.

Авіакомпанія "Авіалінії Антонова" перевезла турбіну у співпраці з Air Charter Service. Це глобальна чартерна компанія – вона не володіє літаками, але організовує чартери вертольотів, приватних літаків, комерційних авіакомпаній та вантажних літаків.