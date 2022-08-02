Літак, що доставив Пелосі до Малайзії, піднявся у небо: за ним спостерігають 300 тисяч людей

Спікерка палати представників Сполучених Штатів Америки Ненсі Пелосі на літаку покинула столицю Малайзії Куала Лумпур. На її візит очікують у Тайвані.

За інформацією ресурсу Flightradar24, що відстежує польоти, за літаком Пелосі спостерігають 263 тисячі людей з усього світу. Такі дані трекер демонстрував станом на 12:30 2 серпня. Вже о 13:00 він фіксував 281 тисячу спостерігачів.

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Проте видання Reuters зазначило, що наразі немає перевіреної інформації, чи Пелосі та її делегація перебуває на борту літака.

Причина уваги до літака

Пелосі 30 липня вирушила з візитом до Азії. В офіційному плані спікерки зазначили, що вона відвідає Малайзію, Південну Корею, Сінгапур та Японію. Проте згодом з'явилася інформація про ще одну країну – Тайвань.

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У ЗМІ повідомляли, що Пелосі прибуде до Тайваню пізно ввечері 2 серпня. Наступного дня вона побуває у парламенті та зустрінеться з президенткою Цай Інвень. Проте експерти вважають, що візит може бути неофіційним та не вийде за межі летовища.

Погрози Китаю

Пекін різко відреагував на новини про візит Пелосі. Раніше влада Китаю заявляла про намір "повернути" собі Тайвань у будь-який спосіб.

У Китаї погрожували збити літак з Пелосі. Вони оголосили військові навчання. Прессекретар Білого дому Джон Кірбі, що Китай таки може піти на провокації. Зокрема, завдати ракетних ударів поблизу Тайваню чи провести масштабні повітряні чи морські дії.

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