Військовий літак США розбився над Середземним морем: яка доля повітряного судна

У Сполучених Штатах 12 листопада повідомили про втрату у своїй авіації. Так, стало відомо, що один із американських літаків розбився над Середземним морем.

Зокрема, інцидент стався під час тренувального польоту літака. Наразі всі деталі авіакатастрофи ще встановлюють військові.

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Авіакатастрофа з літаком Повітряних сил США

У європейському командуванні Збройних сил Сполучених Штатів зазначили, що авіакатастрофа сталася 10 листопада. Зокрема, саме тоді літак здійснив свій виліт і впав у Середземне море.

Наразі достеменно невідомо, якою була доля екіпажу американського повітряного судна. У ЗС США наголосили, що всі причини інциденту ще з'ясовують.

Однак ми можемо точно сказати, що виліт літака був суто навчальним і жодних ознак ворожої діяльності немає,

– мовиться у дописі.

Крім того, військові Сполучених Штатів пообіцяли надати більше інформації щодо авіакатастрофи згодом. Водночас там наголосили, що з поваги до постраждалих сімей військові наразі не оприлюднюють інформацію про залучений персонал до керування повітряним судном.

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