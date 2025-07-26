Льотчик-інструктор пояснив виключну важливість літака Су-27УБ, який знищили у Росії

Проти ночі 26 липня на аеродромі "Армавір" у Краснодарському краї росіяни втратили черговий літак. Цього разу вони залишились без дуже цінного борту.

Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан, зазначивши, у чому важливість російського літака Су-27УБ, який згорів на аеродромі "Армавір". Також 24 липня в Амурській області Росії розбився літак Ан-24, на якому перебували 43 пасажири.

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Хто міг ліквідувати російський літак Су-27УБ?

Світан зауважив, що аеродром "Армавір" розташований на південно-східному напрямку з боку України. Там розміщений навчальний полк, а також там розгорнута російська тактична авіація. Звідти прямують літаки, які, зокрема, завдають ударів КАБами по Україні.

Знищення "Спарка" (навчальний літак – 24 Канал) навіть важливіше, ніж бойового літака, тому що їх усього є кілька одиниць на увесь полк. На них льотчики виконують контрольні, перевіркові та інші польоти різного рівня відповідно до курсу бойової підготовки. Якщо вони не виконані, не продовжується перерва польоту,

– наголосив льотчик-інструктор.

Є певні види польотів, які потрібно виконати обов'язково. Дуже багато з них, за словами військового експерта, виконуються саме на "Спарці", тому якщо всі ці літаки в полку вивести з ладу, то льотчики через певний час вийдуть на так звані "перерви". Відповідно "Спарки" дуже потрібні.

Тому дуже правильно було обрано саме цей тип літаків під ліквідацію,

– відзначив Роман Світан.

Він додав, що, імовірно, це зробили небайдужі люди. На російській території на Кавказі та довкола нього, а також Кубані, у Ростовській області, яка, за словами полковника ЗСУ у відставці, є українською землею, є багато українців та конфідентів, яких знаходять українські спецслужби. А далі відбувається виконання бойового завдання.

Нагадаємо, що вночі 26 липня на російському аеродромі "Армавір" загорівся навчально-бойовий винищувач збройних сил Росії Су-27УБ. Літаки, що розташовані на аеродромі у Краснодарському краї, використовуються переважно для навчання курсантів краснодарського авіаційного училища.

Як зазначали місцеві мешканці, зв'язок у населених пунктах поблизу аеродрому "Армавір" після інциденту був відсутній. У ГУР прокоментували ліквідацію Су-27УБ, наголосивши, що "спротив кремлівському режиму всередині Росії – зростає".