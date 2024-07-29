Ляпас по іміджу Росії: що показало ураження бомбардувальника Ту-22М3

Дрони атакували аеродром "Оленья" у Мурманській області, що майже за 2 тисячі кілометрів від України. Там був уражений стратегічний бомбардувальник Ту-22М3.

Удари по таких цілях стають системними. Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, зауваживши, що це унікальний випадок, який увійде в історію.

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Що показало ураження Ту-22М3

Не можна не помітити, що удари по аеродромах мають певну системність. Україна здійснює важливу роботу в окупованому Криму, також були влучання на інші російські аеродроми. Зараз ми бачимо ураження стратегічної авіації.

Це унікальний випадок, який увійде в історію. Адже це вперше російський бомбардувальник був уражений в пункті базування – на аеродромі, який спеціально розробили для таких літаків.

Це колосальний ляпас по іміджу та репутації Росії, тому що він продемонстрував, які проблеми у них є. А уявіть, якби полетіли американські ракети Tomahawk. Тоді 50% російської стратегічної авіації було б знищено внаслідок тільки однієї атаки,

– наголосив Олександр Мусієнко.

Очевидно, що це не одноразова акція. З цього погляду також важливий аеродром "Енгельс", бо саме там проводять регламентні роботи й модернізації деяких бортів.

Варто звернути увагу на те, що кордон Росії з Фінляндією, Естонією, які є членами НАТО, фактично незакритий. Вздовж нього можуть летіти ракети, адже ППО не вистачає.

Це спростовує російські міфи про те, що НАТО їм загрожує. Якщо це справді так, то чому на кордоні з країнами-членами Альянсу немає навіть ЗРК?,

– сказав Мусієнко.

Тому випадок ураження бомбардувальника підтверджує, що в російській обороні є багато проблем, а також демонструє серйозні спроможності України.