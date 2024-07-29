Справжнє "олімпійське" досягнення, – ГУР про ураження Ту-22М3 на аеродромі "Оленья"

У Росії 27 липня дрони атакували аеродром "Оленья" у Мурманській області, де розташовані стратегічні бомбардувальники окупантів Ту-22М3. Атака цього летовища стала дійсно "олімпійським" досягнення у цій війні.

Про це в етері телемаратону розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов. Він також зазначив про долю російського Ту-22М3, передає 24 Канал.

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Що розповів Юсов про ураження Ту-22М3 в "Оленьї"

Представник української розвідки наголосив, що зараз триває Олімпіада і весь світ, звичайно, спостерігає за спортивними досягненнями. Але Юсов наголосив, що в нашій країні велика війна, і у нас свої досягнення.

Це справді "олімпійське" досягнення українських сил безпеки і оборони, спецпризначенців і Головного управління розвідки. Ми не коментуємо, що і куди (летіло і було уражено – 24 Канал), але Верховний Головнокомандувач відзначив далекобійність. Зрозуміло, напрямок тут вгадати не важко,

– сказав він.

Юсов наголосив, що українська розвідка підтверджує факт інциденту, наголосивши, що "щось влучило кудись". Окрім того, ГУР підтверджує факт ураження і пошкодження стратегічного бомбардувальника.

"Це дуже важливо, тому що можливостей виробляти подібну техніку нову у здеградованого російського ВПК наразі немає. Це те, що міг виробляти лише Радянський Союз. І саме тому вони так далеко намагаються сховати їх", – пояснив представник ГУР.

Однак він зауважив, що від справедливого покарання, в тому числі і зброю, яка залучена у воєнних злочинах проти України і українців, сховати не вийде. Тому ось такий вийшов закономірний результат.

Юсов також зазначив, що ці вихідні були "дуже врожайні" для України. Так, в Росії тривають масові кібератаки на фінансову і цифрову інфраструктуру, яку залучають у війну проти України. Продовжуються інциденти на російських НПЗ і інших об'єктах.

Звичайно "Оленья" – це особлива новина і певною мірою "десерт" для українців на ці вихідні. Далі безумовно точно буде,

– підсумував представник розвідки.

До слова, джерела 24 Каналу раніше підтверджували, що вночі 27 липня дрони ГУР МО атакували 3 військові летовища окупантів, серед яких був і аеродром "Оленья" в Мурманській області. За попередніми даними, захисникам вдалося уразити російський Ту-22М3.