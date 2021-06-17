Інцидент в окупованому Сімферополі: російський Boeing викотився за межі злітної смуги

В окупованому Росією Сімферополі літак, який курсував з Москви скотився за межу злітно-посадкової смуги. Через це затримали десяток рейсів, кілька літаків скерували на запасний аеропорт в російську Анапу.

Відомо, що інцидент в окупованому Сімферополі трапився 17 червня. За інформацією російських ЗМІ, ніхто з пасажирів не постраждав.

До теми Російські винищувачі вдерлися у повітряний простір Естонії

В окупованому Сімферополі літак викотився за межі злітної смуги

Пасажирський літак Boeing 767 викотився за межі злітно-посадкової смуги. На борту перебувало 284 пасажири. Цим самим він заблокував роботу злітно-посадкової смуги аеропорту.

Російський літак викотився за межі злітно-посадкової смуги: дивіться відео

За інформацією російських ЗМІ, мовиться про рейс EO-123 авіакомпанії Pegas Fly, який прибув орієнтовно о 10:19. Ба більше, про інцидент з цим літаком розповіли очевидці.

"Як тільки після посадки закінчилися оплески, почалося різке гальмування", – розповів пасажир літака.

Очевидці розповіли про інцидент з літаком: дивіться відео

Через це вранці 17 червня аеропорт тимчасово перестав приймати і відправляти рейси. Російські ЗМІ повідомляють, що:

затримали приліт 21 літака;

екіпажі 17 з них вирушили на запасні аеродроми.

Станом на 14:20 годину 17 червня літак відновив приймання і відправлення рейсів.