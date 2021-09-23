Літак вже у Києві: Україна на прохання Ватикану евакуювала з Афганістану студентів

У аеропорті Борисполя ввечері 23 вересня приземлився літак з евакуйованими з Афганістану людьми. Ним прилетіли українські громадяни, а також студенти, яких просив вивезти Ватикан.

У Бориспіль борт прибув приблизно о 19:00. Опісля приземлення літака представники влади провели брифінг, який транслював UA: Перший.

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В Україну прилетів літак з евакуйованими з Афганістану

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що до Києва прибули 96 людей:

громадяни України, члени їхніх сімей,

люди з посвідкою на проживання в Україні,

люди, про евакуацію яких просили Ватикан і Канада.

Україна з неймовірним успіхом виконала прохання апостольської столиці про те, щоб привезти студентів, які найближчим часом будуть навчатися в римському університеті La Sapienza,

– зазначив член секретаріату уряду Андрій Юраш.

Він уточнив, що на борту перебували 18 студентів та членів їхніх родин.

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