Україна нестандартно розв'язує проблеми, – Євлаш про застосування літака Як-52 проти дронів
Росія більша за нашу державу не лише територіально, а й за кількістю людей та ресурсів. Силам оборони доводиться вдаватися до різноманітних нестандартних інструментів, аби ефективно протистояти окупантам.
Декілька днів тому мережу облетіло відео, на якому українських тренувальний літак Як-52 збиває російський дрон "Орлан-10". Речник Повітряних сил Ілля Євлаш в ефірі національного телемарафону констатував, що наша держава застосовує усі можливі засоби на полі бою, – інформує 24 Канал.
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Як-52 проти російського дрона "Орлан-10"
За словами спікера, раніше застосування мобільних вогневих груп проти російських цілей було відкриттям України. Тепер для захисту неба згодилися старенькі радянські літаки Як-52.
Ви бачите, що Україна нестандартно підходить до розв'язання проблемних питань. Ми застосовуємо нестандартні форми та методи. Свого часу мобільні вогневі групи стали таким відкриттям,
– сказав Євлаш.
За його словами, у Сил оборони недостатньо засобів, які могли б боротися з такими малопомітними цілями, як "Орлан-10". Відповідні дрони досить невеликі, перебувають на висоті та можуть передавати інформацію для корегування ракетно-бомбових ударів.
Тому будь-які засоби стають в пригоді, аби боротися. Ця розробка (застосування літака Як-52 – 24 Канал) є ефективною та вразила "Орлан-10", що є досить небезпечним безпілотником,
– зазначив речник Повітряних сил.
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Що відбувається на полі бою
- Загалом наразі ситуація на фронті є важкою: поки Україна чекає на прибуття західної допомоги, ворог має тактичні успіхи на певних ділянках на Сході нашої держави.
- Аналітики Інституту вивчення війни схвально оцінюють відступ українських захисників на захід від Авдіївки та констатують, що це не сприяє швидкому успіху Росії, а зберігає життя воїнів ЗСУ.
- На думку експертів, Україна має шанс стабілізувати фронт зі залученням більшої кількості зброї та бійців. Водночас для успішного наступу Росії потрібно більше людського ресурсу, якого поки немає.