Українські пілоти на старому літаку Як-52 з дробовика знищують російські дрони, – Forbes

ЗСУ на старому гвинтовому літаку часів Першої світової Як-52 збивають російські дрони. Навесні вони так знищили 8 безпілотників, а у червні – ще 2.

Відповідний відео запис з'явився у суботу, 29 червня. На ньому можна побачити, як пасажир із кабіни літака цілиться у безпілотник з дробовика.

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Це – недорогий спосіб збивати російські дрони

На відео також видно, що навчальний літак Як-52 у момент збиття перебував від безпілотника ZALA за кілька метрів.

"На відеозаписі з російського безпілотного літального апарату, поширеному в інтернеті в суботу, зображено, як два українські льотчики з відкритої кабіни свого навчального літака Як-52, побудованого в 1970-х роках, збивають свою останню ціль – сам безпілотник... Схоже, що пасажир Як-52, який сидить на задньому сидінні і, як повідомлялося, озброєний дробовиком, який знищує безпілотники, цілиться в дрон", – написали у Forbes.

Загалом таким способом ЗСУ знищили щонайменше 6 безпілотників Orlan і 2 ZALA. У виданні також дали, що росіяни уже встигли поскаржитися на те, що екіпаж Як-52 стріляє по їхніх БПЛА, "як у тирі".

Така тактика дещо схожа із тією, що застосовували під час Першої світової війни. Її, за припущеннями аналітиків, у Повітряних силах почали використовувати на тлі затримки західної військової допомоги. Водночас Forbes каже, що це недорогий спосіб збивати російські дрони далеко від лінії фронту.

У той час, коли українські ВПС намагаються зберегти свої найдорожчі ракети класу "земля-повітря" для найнебезпечніших російських цілей – балістичних і крилатих ракет, а також пілотованих винищувачів-бомбардувальників, що завдають потужні бомбові удари, – хлопець із рушницею на повільному гвинтовому літаку – недорогий спосіб збивати російські безпілотники далеко від лінії фронту,

– пише Forbes.

Втім, і пілот Як-52, і стрілець на задньому сидінні повинні мати значний досвід та терпіння, щоб влучно відстріляти по безпілотнику.

Додамо, що військовий експерт Роман Світан зауважив, що швидкість польоту безпілотника становить приблизно 150 кілометрів, а літака Як-52 – 250 кілометрів. За його словами, саме на такій швидкості реально збивати дрони, але лише ті, які не маневрують.

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