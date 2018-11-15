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      Літак у Канаді приземлився без переднього шасі

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      Літак здійснив м'яку посадку
      Літак здійснив м'яку посадку / ctvnews

      У канадському місті Стівенвілль пасажирський літак приземлився без переднього шасі.

      Про це повідомило видання CTV.

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      На борту літака авіакомпанії Provincial Airlines перебувало 49 пасажирів і чотири члени екіпажу. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

      Це було зовсім не так, як я очікував. Посадка була дуже м'якою, під час зупинки був лише маленький поштовх,
      – поділився він.

      За словами пасажира Джина Бабба, виходячи з літака, деякі люди плакали, проте вони робили це більше через полегшення, ніж через страх.

      Що відомо про Provincial Airlines?Це канадська регіональна авіакомпанія зі штаб-квартирою в місті Сент-Джонс (Ньюфаундленд і Лабрадор), що виконує регулярні пасажирські і вантажні рейси, а також забезпечує послуги у сфері дистанційного зондування Землі та екологічного моніторингу.

      Авіакомпанія Provincial Airlines була утворена в серпні 1972 року як чартерний перевізник аеропорту Сент-Джонс та навчально-тренувального центру пілотів місцевих авіаліній. У 1980 році компанія відкрила перші регулярні пасажирські рейси.

      Теги: авіація Канада
      Джерело: 24 Канал
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