Літак у Канаді приземлився без переднього шасі
У канадському місті Стівенвілль пасажирський літак приземлився без переднього шасі.
Про це повідомило видання CTV.
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На борту літака авіакомпанії Provincial Airlines перебувало 49 пасажирів і чотири члени екіпажу. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.
Це було зовсім не так, як я очікував. Посадка була дуже м'якою, під час зупинки був лише маленький поштовх,
– поділився він.
За словами пасажира Джина Бабба, виходячи з літака, деякі люди плакали, проте вони робили це більше через полегшення, ніж через страх.
Що відомо про Provincial Airlines?Це канадська регіональна авіакомпанія зі штаб-квартирою в місті Сент-Джонс (Ньюфаундленд і Лабрадор), що виконує регулярні пасажирські і вантажні рейси, а також забезпечує послуги у сфері дистанційного зондування Землі та екологічного моніторингу.
Авіакомпанія Provincial Airlines була утворена в серпні 1972 року як чартерний перевізник аеропорту Сент-Джонс та навчально-тренувального центру пілотів місцевих авіаліній. У 1980 році компанія відкрила перші регулярні пасажирські рейси.
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