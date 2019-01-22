Літак з рекордним новачком "Кардіффа" зник після вильоту з Франції

Найдорожчий форвард в історії "Кардіффу" Еміліано Сала, якого клуб підписав 20 січня, зник над Ла-Маншем після вильоту з Франції.

Як повідомляє L'Equipe, увечері 21 січня футболіст попрощався з колишніми партнерами по "Нанту" та вилетів на приватному літаку в Уельс. Однак приблизно за годину до очікуваного прибуття повітряне судно зникло з радарів.

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Літак так і не прибув в аеропорт, після чого на його пошуки були відправлені два вертольоти і кілька пошукових кораблів. На даний момент пошуки тривають недалеко від Нормандських островів.

За аргентинця "Кардіфф Сіті" заплатив рекордні для клубу 20,5 мільйонів євро. Його контракт з клубу розрахований до літа 2022 року. Минулого року у придбанні Еміліано Сала було зацікавлене київське "Динамо".

У нинішньому сезоні 28-річний футболіст взяв участь в 19 матчах французької Ліги 1, в яких відзначився 12 голами, а також став автором 2 результативних передач.

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