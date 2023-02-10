"Процес вже прискорився": наскільки дієвим було турне Зеленського

Володимир Зеленський завершив своє турне європейськими столицями. Лідер наголошував, що Україна сподівається отримати від західних партнерів сучасні винищувачі, які вкрай необхідні нашим захисникам.

Значною мірою процес вже прискорився. Так, сторонами була озвучена низка важливих рішень. Про це 24 Каналу сказав голова Центру політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко.

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Важливі сигнали

До прикладу, пролунала заява Великої Британії про те, що країна готова навчати українських пілотів, які згодом можуть сісти за штурвал винищувача Eurofighter Typhoon.

Навіть якщо рішення щодо літаків затягнеться ще на місяць, чи ще на скільки, ми вже матимемо навчений льотний персонал. Він зможе сісти за штурвал одразу, а не так, що ми навчатимемо людей ще кілька місяців. Це дуже важливо, це економить наш час,

– підкреслив Божко.

Важливі сигнали ми отримали й у Європарламенті. Так, Роберта Мацола заявила, що дуже хоче, аби вступ України до ЄС був найшвидшим в історії Європейського Союзу. "Звісно, говорити по конкретні дати дуже важко, тому що вони залежать не лише від війни, але й від темпів повоєнної відбудови", – акцентує голова "Доктрини".

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Як зауважує Божко, показовою є позиція Великої Британії, а також держав Північної Європи, Східної Європи та країн Балтії.

Ми пам’ятаємо підписання Талліннської декларації, яка передбачає, що країни Балтії, Скандинавії, Польща, Чехія і Велика Британія створюють окремий формат допомоги Україні, який має бути швидшим ніж "Рамштайн",

– пояснив голова Центру політичних студій "Доктрина".

Безумовно, їхні колективні спроможності не такі потужні, як у США. Проте, наголошує Божко, приймаючи рішення першими, вони насправді дуже сильно посилюють процеси в інших країнах.

Зокрема, це дає змогу виміряти можливості Росії ескалювати. Велика Британія заявляє про підготовку України пілотів. Чим може відповісти Росія? Подивилися – нічим. Значить навчати пілотів можуть і США і Німеччина і всі інші країни.

Далі, можливо, буде рішення про передачу літаків, публічно озвучене на всіх рівнях. Усі поміряють реакцію Росії і побачать, що ніяких суттєвих можливостей для ескалації держава-агресорка не має. І далі підуть за Великою Британією. Це розумна тактика,

– запевняє Ярослав Божко.

Він акцентує: країна не має стільки ресурсів, щоб спровокувати ядерний сценарій. Якщо Велика Британія надає нам цю зброю, за декілька тижнів держави побачать, що також можуть це зробити.

"Це дуже смілива історія. Вона є вкрай важливою", – підсумував голова Центру політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко.

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