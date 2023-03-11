Усе обов'язково буде, – Ступак про фінські "танці" з наданням авіації

Прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін заявила, що її країна не виключає передачу Україні винищувачів Hornet. Але згодом керівництво Фінляндії спростувало цю інформацію.

Українцям не варто через такі заяви сумувати чи зневірюватися у союзниках. Таку думку 24 Каналу висловив Іван Ступак – колишній співробітник СБУ, експерт Українського інституту майбутнього.

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Він переконаний, що це ще не остаточне рішення Фінляндії щодо надання літаків Києву.

"Все обов'язково буде. Можливо, не зараз чи не у найближчі кілька місяців. Але все буде", – наголосив Ступак.

Надання авіації не є табу для Заходу

Колишній співробітник СБУ зазначив, що якби надання авіації була табуйованою темою, західні партнери одразу дали б Києву це зрозуміти.

Якби про можливість надання авіації взагалі не йшлося, то розмов ніяких і не було б. Один раз би це питання поставили, нам би жорстко сказали "Ні", і на цьому б усе закінчилося,

– сказав Ступак.

А так багато західних країн розмірковують над можливістю допомогти Україні авіацією, зважують різні варіанти.

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"Україна отримає F-16 вже після війни"

Ступак вважає, що якщо Україні зараз нададуть літаки, то це спочатку будуть винищувачі радянського зразка.

Щодо сучасніших літаків на кшталт F-16, то ми їх отримаємо, але вже після війни. Це має робитися у спокійному, а не в авральному режимі,

– сказав ексспівробітник СБУ.

Він додав, що зараз нам не доведеться вирішувати, де сховати західну авіацію та ракети. Адже росіяни особливо прицільно намагатимуться вразити західні літаки.

Проєкт військових аеродромів у горах

Експерт Українського інституту майбутнього зазначив, що після завершення війни в Україні має бути реалізований масштабний проєкт будівництва військових аеродромів для західної авіації.

Можливо, ці аеродроми навіть будуть розміщені десь у гірських регіонах під землею, максимально убезпечені від потенційних ракетних атак з боку Росії,

– сказав Ступак.

Він додав, що саме за такою схемою зберігає свої бойові літаки Іран, розміщуючи авіацію на підземних авіабазах. За словами Ступака, щось подібне варто втілити й в Україні.



Іранська підземна авіабаза Eagle 44 / Фото IRNA

Інцидент з заявами Фінляндії: коротко