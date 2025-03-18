Після повернення обміну розвідданими: що роблять літаки США над Чорним морем

Американські літаки проводять розвідку в Чорному морі поблизу російської території. США намагаються компенсувати відсутність повної інформації через перерву в обміні розвідданими з Україною.

Крім того, Вашингтон, ймовірно, готується до моніторингу за дотриманням майбутнього припинення вогню. Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець Сил Тероборони ЗСУ Олександр Мусієнко.

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З чим пов'язана поява літаків США у Чорному морі

Сполучені Штати проводять нетипову розвідку в Чорному морі. За інформацією моніторингових пабліків, подібні операції мали місце ще до початку війни в Україні. Наразі літаки США здійснюють розвідку на відстані лише 50 кілометрів від узбережжя Краснодарського краю.

Необхідно розуміти, що пауза в обміні розвідувальними даними між Україною та США призвела до того, що потрібно надолужити деякі моменти та активно працювати над тим, щоб отримувати повну інформацію. Як зазначив Мусієнко, активність в цій сфері продовжувалася і раніше.

Теперішній сплеск можна пов'язати з тим, що Сполучені Штати поступово готуються до частішого використання своїх літаків, зокрема над Чорним морем, для ведення спостереження і розвідки в контексті майбутнього режиму припинення вогню.

Якщо Росія все ж таки погодиться на припинення вогню, його потрібно буде ретельно контролювати, оскільки з російського боку будуть спроби порушити це перемир'я, а також провокувати і звинувачувати Україну,

– пояснив Олександр Мусієнко.

Зауважимо, що США домоглися погодження Росії на припинення вогню. Тому важливо, щоб усі необхідні засоби для спостереження та отримання правдивої інформації були максимально ефективними.

Після телефонної розмови диктатор Владімір Путін заявив, що хоче повного припинення іноземної військової допомоги та надання розвідданих Україні.