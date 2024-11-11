Зліт російських бомбардувальників зранку: у ЦПД пояснили, що за цим стоїть

Повітряні сили вранці 11 листопада писали про зліт російських бомбардувальників Ту-95МС, а також сумнозвісних МіГ-31К. Попри повідомлення про можливі пуски ракет, цього зрештою так і не відбулося.

Так, ворог використовує психологічний тиск щодо українців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис керівника Центру протидії дезінформації, лейтенанта Андрія Коваленка у його телеграм-каналі.

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Андрій Коваленко розповів, що, як він раніше вже зазначав, у росіян все готово до масованих обстрілів України. За словами лейтенанта, ракет в окупантів вистачає, зброя накопичена на аеродромах стратегічної авіації й далі накопичується.

Авіація також готова. Відпрацювання росіянами тактики пусків з імітацією – це теж частина підтримування авіації в готовності до дій,

– наголосив керівник ЦПД.

Окрім того, він підкреслив, що тактику з імітацією пусків повітряних цілей ворог використовує й для психологічного тиску.

Раніше Коваленко також наголошував, що ворог накопичує ракети на аеродромах стратегічної авіації, а кількість цієї зброї вже дозволяє здійснити обстріл України. Керівник ЦПД зауважував, що важливо бути готовими до цього.

До слова, Повітряні сили ЗСУ близько 6 ранку підтвердили, що в повітрі зафіксовано 8 бортів Ту-95МС, які прямують до пускових рубежів над Каспійським морем. Згодом військові попереджали, що ворог здійснював пуски ракет з цих бомбардувальників.

Близько 7 ранку у повітря також підняли й три борти МіГ-31К, які є носіями гіперзвукової ракети "Кинджал". Зрештою виявилося, що пуски з Ту-95МС були імітаційні, а МіГ-31К взагалі не застосовували ракети зі своїх бортів.