Літали біля Криму: авіакомпанія ОАЕ виплатила Україні 3,7 мільйона гривень штрафу

Авіакомпанія Об’єднаних Арабських Еміратів заплатила Україні штраф у розмірі 3,7 мільйона гривень. Все через польоти біля окупованого Криму.

Річ у тім, що її літаки кружляли у Сімферопольському районі польотної інформації. Він включає повітряний простір над суверенною територією України та над відкритими водами Чорного моря. Відповідальність за обслуговування повітряного руху там делеговано Україні.

Читайте також Безпілотник США проігнорував російську "заборону" на польоти вздовж Криму

При цьому аеронавігаційні збори за користування повітряним простором України компанія не заплатила. Однак штраф сплатили добровільно.

Прокуратура розглядає ще низку таких справ

У прокуратурі стверджують, що на розгляді Господарського суду Київської області перебувають ще 4 позовні заяви щодо іноземних авіакомпаній. Вони стосуються понад 1 мільйона заборгованості за надані аеронавігаційні послуги.

Що треба знати про польоти біля Криму

Коли Росія у 2014 році окупувала український Крим, європейська організація з безпеки аеронавігації заборонила польоти на півострів. Зокрема, в аеропорти Сімферополя та Севастополя.

Міжнародна організація цивільної авіації офіційно підтвердила, що повітряний простір над Кримом належить Україні.

Тому контролювати та забезпечувати безпеку на цій ділянці повинен тільки "Украерорух".

До речі Україна запропонувала НАТО повітряний простір над окупованим Кримом: деталі